Sinds vorige week opent VDAB opnieuw de deuren voor werkzoekenden voor wie dienstverlening op afstand moeilijk is. Ook de opleidingscentra worden in gereedheid gebracht voor een nakende heropening.

VDAB opende vorige week locaties in Gent en Kortrijk, deze week is dat het geval in Antwerpen, Hasselt en Vilvoorde. Die heropening verloopt overigens vlot, aldus de woordvoerster van de arbeidsbemiddelingsdienst. Dienstverlening op die locaties is opnieuw mogelijk, op afspraak. Er geldt prioriteit voor werkzoekenden voor wie dienstverlening op afstand niet mogelijk is, bijvoorbeeld anderstaligen.

Intussen worden ook de opleidingscentra van de VDAB klaar gemaakt voor heropening. Een opening wordt verwacht tegen eind deze maand, zo klinkt het bij de VDAB.

