Onlinehulpmiddelen die de waarde van onroerend goed proberen te bepalen, bestaan al langer. Sinds kort zijn zulke internetmodules ook terug te vinden op de vastgoedwebsites Immoweb en Zimmo. Hoe betrouwbaar zijn ze?

Wanneer u een huis, een appartement of bouwgrond wilt kopen of verkopen, draait alles om de juiste prijs. Die is afhankelijk van de locatie, maar ook van allerlei andere factoren, zoals de vraag en het aanbod op de vastgoedmarkt. Een schattingsverslag kan helpen om de werkelijke waarde correct te bepalen. Voor een uitgebreid rapport van een expert moet u al snel enkele honderden euro's neertellen, maar die kostprijs is verwaarloosbaar in vergelijking met de aan- of verkoopprijs.

...