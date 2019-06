Het gebruik van vaste telefonie en sms neemt verder af in België en bedraagt nog maar een derde van het gebruik van mobiele telefonie. Dat blijkt uit het jaarlijks statistisch verslag van de elektronische communicatiesector van de BIPT, de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Voor het tweede jaar op rij is het gebruik van vaste telefonie in België gedaald. In minuten omgerekend ging het om een daling van 14,8 procent in 2018, in 2017 was dat een daling van 12,9 procent. Het totaal aantal minuten bedroeg in 2018 (6,623 miljard minuten) zelfs minder dan de helft van 10 jaar geleden (13,677 miljard minuten in 2008).

Het gebruik van mobiele telefonie steeg al voor het tiende jaar op rij, met 2,5 procent in 2018. Vorig jaar ging het om 18,1 miljard minuten.

Wat het sms-gebruik betreft, zijn vorig jaar 19 miljard berichten gestuurd. In 2018 verstuurden we gemiddeld per maand nog 143 sms-berichten, tegenover 176 in 2013. Toen was er een hoogtepunt met bijna 25 miljard sms'en.

De Belgische gezinnen kijken wel steeds vaker naar televisie-content via het internet: 24 procent van de Belgische internetgebruikers gebruikte vorig jaar commerciële streamingdiensten zoals Netflix. In 2016 was dat nog maar 12 procent. De traditionele manier van tv-kijken, via een analoog of digitaal abonnement, blijft wel nog steeds populair. In 2018 groeiden de klassieke aansluitingen met 0,5 procent tot 4,49 miljoen.

'Hoewel de prijsstijging voor communicatiediensten in 2018 voor het tweede jaar op een rij gedaald is, blijven we achterlopen ten opzichte van de daling in de meeste andere Europese landen', aldus nog de BIPT.