De televisie-uitzendingen die reclame bevatten voor online kansspelen mogen vanaf 1 juni 2019 niet langer uitgezonden worden. Dat heeft de Kansspelcommissie donderdag gemeld. De maatregel rond reclame maakt deel uit van een reeks beperkingen in het kansspelbeleid, door het kabinet van minister van Justitie Koen Geens.

Op 1 juni treedt het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 in werking, over de 'voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten'. De reclame-uitzendingen voor online kansspelen op tv voldoen niet aan deze voorwaarden en worden bijgevolg onwettelijk. 'Dit verbod is een stap voorwaarts inzake de inperking van reclame voor kansspelen', zegt Etienne Marique, de voorzitter van de Kansspelcommissie.

CD&V-minister Koen Geens had al langer plannen om de reclame op gokken in ons land aan banden te leggen, en om de spelers van kansspelen beter te beschermen. In 2018 werd een eerste golf maatregelen ingevoerd rond virtuele spelen, dat zijn sportwedstrijden die niet echt plaatsvinden, maar georganiseerd worden door computers. In februari van dit jaar werd een andere reeks beperkingen goedgekeurd, die onder andere kansspelen in cafés aanpakt en een identiteitscontrole voor minderjarigen verplicht.

De maatregelen over de inperking van de gokreclame waren eerder al goedgekeurd, maar worden pas van toepassing in juni 2019. Voor partijen Groen en SP.A gaan de nieuwe regels niet ver genoeg: zij pleiten voor een totaalverbod op gokreclame.