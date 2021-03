Na KBC-klanten kunnen nu ook gebruikers van de ING Banking-app hun energieleveranciers en telecomoperatoren gemakkelijker vergelijken. Aion belooft ook betere deals voor elektriciteit, gas en mobiele telefonie.

Sommige financiële instellingen beperken het speelveld van hun bankingapps al lang niet meer tot hun eigen bancaire dienstverlening. KBC Mobile spant op dat vlak de kroon. Naast rekeningensaldo's checken en betalingen uitvoeren kunt u met die app tickets voor het openbaar vervoer kopen, een deelauto of -fiets reserveren, bioscoop- en pretparktickets bestellen, een parkeerplaats betalen en dienstencheques aankopen. U krijgt via de app ook geregeld de kans om deel te nemen aan groepsaankopen voor energie. Dat gebeurt via het iChoosr-platform.KBC werkt ook samen met June, het Antwerpse bedrijf dat het energieverbruik van klanten monitort en analyseert. Dat gebeurt op basis van hun facturen. Voor deze service betaalt u 2,99 euro per maand. June houdt de volledige Belgische energiemarkt in de gaten. Wanneer blijkt dat een voordeliger contract of een interessantere leverancier voor u mogelijk is, ontvangt u een melding. U krijgt dan de kans om over te stappen zonder dat u daar zelf iets voor hoeft te doen. Volgens KBC besparen de gebruikers zo gemiddeld tot 326 euro per jaar.Ook de ING Banking-app werd uitgebreid met een nieuwe functie: OneView. Daar krijgen de klanten een overzicht van hun lopende en slapende contracten voor bijvoorbeeld gas, elektriciteit, streamingdiensten, fitness, enzovoort. Dat gebeurt op basis van hun regelmatige betalingen en domiciliëringen. Ze kunnen al deze abonnementen in de app beheren, verbeteren of stopzetten. In dat laatste geval hoeven ze al evenmin contact op te nemen met de leverancier: de bank neemt de administratieve rompslomp op zich."De nieuwe functie moet mensen helpen om opnieuw de regie te hebben over hun geld en financieel gezond te blijven", klinkt het bij ING. Honderdduizend Belgische testklanten konden de afgelopen vier maanden de digitale abonnementenmanager uitproberen. Een op de tien proefpersonen zegde een abonnement op, 17 procent annuleerde zelfs meerdere contracten. De gemiddelde besparing per gebruiker bedraagt volgens ING bijna 400 euro per jaar.Binnen de nieuwe OneView-functie vinden klanten ook een Switch-optie terug. Daarmee kunnen ze hun energieleverancier en telefonieprovider vergelijken met de alternatieven op de markt. Aan de hand van een korte vragenlijst geven ze eerst hun prioriteiten aan - bijvoorbeeld de prijs, groene stroom of een goede klantenondersteuning. Op basis hiervan doet de app een aanbeveling. Als de klant het alternatief aanvaardt, regelt de bank de volledige overstap.In het kader van deze service werkt ING samen met een aantal partnerbedrijven. Enerzijds zijn dat Luminus, Elegant, Octa+, Bolt Energie en Watz voor gas en elektriciteit, anderzijds United Telecom, Mobile Vikings en Ello! voor telefonie. Maar ook al belooft de bank volledige neutraliteit en biedt ze naar eigen zeggen een breed scala aan energieleveranciers en telecomoperatoren aan, deze spelers zijn naar onze mening nog niet representatief voor de Belgische markt. "We blijven uitkijken naar samenwerkingen met nog meer partners", klinkt het evenwel.Sinds vorig jaar kent het Belgische bankenlandschap een nieuwe speler: Aion. Die biedt internetbankdiensten in ruil voor een lidmaatschap. Kiest u voor de all-informule, dan betaalt u 19 euro per maand. Via dat Premium-abonnement krijgt u in de bankingapp ook toegang tot de tool MoneyMax. Die fungeert als uw persoonlijke bankier, en heeft als doel uw winsten te maximaliseren en uw kosten te minimaliseren. Hij monitort onder meer uw onlineaankopen en gaat vervolgens op zoek naar interessantere deals.In de toekomst wil Aion zijn dienstverlening uitbreiden met vergelijkingen voor bijvoorbeeld vliegtuigtickets en hotelkamers. Vandaag al neemt MoneyMax indien u dat wilt uw energie- en telecomcontracten onder de loep. Op basis van uw facturen gaat de bankingapp na of er betere alternatieven zijn. Voor elektriciteit en gas vergelijkt Aion de beste tarieven van Mega, Elegant, Octa+ en EDF Luminus, en voor mobiele telefonie met Orange, Proximus, BASE, Telenet, Scarlet en Mobile Vikings. Ook hier regelt Aion de eventuele overstap.Vergeet ook deze vergelijkende websites niet:· VREG.be (energie)· CREG.be (energie)· Mijnenergie.be (energie)· Energie-vergelijker (energie)· Mijngroenestroom.be (energie)· Aanbieders.be (energie en telecom)· Bestetarief.be (telecom)· Internetproviders.be (telecom)