U vertrekt binnenkort met de auto op skivakantie. Zijn winterbanden en sneeuwkettingen dan aangewezen of zelfs verplicht? En wat met de plaatselijke wegen- en milieuvignetten? De regels verschillen van land tot land.

Wie met de wagen op wintersportvakantie vertrekt, legt lange afstanden af in mogelijk barre omstandigheden. Zorg er dus voor dat zowel u als uw wagen daarop voorbereid is. Bij de meeste autogarages kunt u terecht voor een wintercheck-up van uw voertuig. Doet u dat liever zelf? Controleer dan alle lichten, de koelvloeistof, de ruitenwissers en de sproeivloeistof (met antivries). Zorg er ook voor dat u een ijskrabber in de auto hebt. Een slotontdooier kan eveneens van pas komen. Met een fleecedeken, een extra powerbank voor uw gsm, een thermos met warme drank en voldoende veiligheidshesjes bent u bovendien extra gewapend tegen lange files, een autopanne of een sneeuwstorm. Een reisbijstandsverzekering kost u relatief weinig geld en kan u heel wat ellende besparen.

...