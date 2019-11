U vertrekt binnenkort met de auto op skivakantie. Zijn winterbanden en sneeuwkettingen dan aangewezen of zelfs verplicht? En wat met de plaatselijke wegen- en milieuvignetten? De regels verschillen van land tot land.

Wie met de wagen op wintersportvakantie vertrekt, legt lange afstanden af in mogelijk barre omstandigheden. Zorg er dus voor dat zowel u als uw wagen daarop voorbereid is. Bij de meeste autogarages kunt u terecht voor een wintercheck-up van uw voertuig. Doet u dat liever zelf? Controleer dan alle lichten, de koelvloeistof, de ruitenwissers en de sproeivloeistof (met antivries). Zorg er ook voor dat u een ijskrabber in de auto hebt. Een slotontdooier kan eveneens van pas komen. Met een fleecedeken, een extra powerbank voor uw gsm, een thermos met warme drank en voldoende veiligheidshesjes bent u bovendien extra gewapend tegen lange files, een autopanne of een sneeuwstorm. Een reisbijstandsverzekering kost u relatief weinig geld en kan u heel wat ellende besparen.

SNEEUWKETTINGEN Sneeuwkettingen zijn niet geschikt voor autosnelwegen, en vormen dus geen alternatief voor winterbanden. © GET

Winterbanden

Uit een Duits onderzoek blijkt dat 25 tot 35 procent van de auto-ongevallen in de winterperiode te wijten is aan de weersomstandigheden. Volgens de pechverhelper VAB loopt u dan zelfs zes keer meer kans dan in de zomer. Daarom is het belang van winterbanden niet te onderschatten. Die bevatten meer natuurrubber, waardoor ze soepeler blijven bij koud weer. Hoe zachter en elastischer ze zijn, hoe meer ze zich aan het wegdek vasthechten en de grip en het rijgedrag verbeteren. In tegenstelling tot zomerbanden, die snel hard worden bij koude temperaturen, presteren ze beter bij temperaturen onder zeven graden Celsius.

In heel wat wintersportlanden zijn winterbanden verplicht. Op de website van de Nederlandse mobiliteitsorganisatie BOVAG vindt u een goed overzicht van de regelgeving in heel Europa. Vanaf dit winterseizoen worden winterbanden mogelijk ook verplicht in bepaalde bergachtige gebieden in Frankrijk. Informeer u dus goed wanneer u naar daar afreist. Vierseizoenenbanden zijn doorgaans ook toegelaten in landen waar winterbanden verplicht zijn, voor zover ze daarvoor gehomologeerd zijn. Dat merkt u aan het sneeuwvloklogo.

Winterbanden moet u op de vier wielen monteren. Let erop dat ze niet te oud zijn. Na vier jaar of een profieldiepte van minder dan vier millimeter zijn ze niet meer geschikt. Controleer ook de bandenspanning, want bij een te lage spanning verliezen winterbanden hun veiligheidsvoordeel. De kans op slippen wordt dan groter, uw banden slijten sneller en u verbruikt meer. Het is aan te raden tijdens de wintermaanden en zeker op skivakantie de bandenspanning met 0,2 bar te verhogen.

Sneeuwkettingen

Sneeuwkettingen zijn niet geschikt voor autosnelwegen, en vormen dus geen alternatief voor winterbanden. De snelheid die u daarmee kunt halen, bedraagt maximaal 50 kilometer per uur. Sneeuwkettingen zijn dan ook enkel aangewezen - en vaak verplicht - bij winterse omstandigheden of in bepaalde bergpassen. Die worden aangeduid via speciale borden, maar het is belangrijk dat u vooraf weet of u al dan niet kettingen moet meenemen. Op de website van BOVAG vindt u een goed overzicht van de wettelijke regels in heel Europa.

U kunt sneeuwkettingen kopen of huren. Koopt u ze online, dan kunt u in principe zelfs gebruikmaken van uw herroepingsrecht om niet-gebruikte kettingen na uw vakantie binnen veertien dagen terug te sturen. Het monteren is niet zo eenvoudig. Oefen thuis al eens. Vergeet geen handschoenen en neem een stuk plastic mee, zodat uw knieën niet nat worden bij de plaatsing. Steek de kettingen niet te diep weg in uw koffer. Weet dat er ook sneeuwsokken voor uw banden bestaan. Die zijn goedkoper en makkelijker te monteren, maar volstaan niet overal als verplichte sneeuwuitrusting.

Tol betalen

In sommige landen moet u een wegenvignet op uw voorruit plakken. In onder meer Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië geldt die verplichting op alle snelwegen. U koopt zo'n vignet in een tankstation of een ander verkooppunt aan de grens. Wilt u wachttijden vermijden, dan kunt u het ook voor uw afreis aanschaffen. Dat kan online, bijvoorbeeld via de websites van VAB of Auto5. Mogelijk betaalt u daar wel iets meer dan ter plaatse.

In Oostenrijk kost een vignet ongeveer 9 euro voor tien dagen. Het tarief in Tsjechië is vergelijkbaar. Zwitserland werkt louter met een jaarvignet: dat kost u omgerekend zo'n 37 euro. Andere landen, zoals Frankrijk en Italië, hebben geen wegenvignetten maar voorzien in tolhuisjes aan de op- en afritten van de autosnelwegen. Daar betaalt u dus naargelang het aantal afgelegde kilometers. In de meeste landen moet u extra tol betalen voor het gebruik van grote tunnels en bergpassen. De prijzen variëren van enkele tot tientallen euro's.

VAB onderzocht vorig jaar welke van vier belangrijke wintersportbestemmingen (in Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Italië) het goedkoopst is voor wie met de wagen reist. Daarbij werd niet alleen rekening gehouden met de tolkosten, maar ook met de lokale brandstofprijzen (zie kader Waar moet u tanken?). Oostenrijk, dat sindsdien de prijs van zijn wegenvignet zelfs nog verlaagde, kwam als goedkoopste uit de bus. De tolkosten van een autotrip naar het Oostenrijkse Ischgl bedroegen 0,01 euro per kilometer, terwijl reizen naar het Franse Val Thorens vier keer zo duur was.

Milieuvignet

Ten slotte kunnen de almaar strenger wordende milieunormen u parten spelen. Europa telt al honderden steden en regio's die beperkingen opleggen aan vervuilende voertuigen. Vooral dieselauto's worden geviseerd. Informeer u zeker wanneer u naar Italië, Frankrijk of Duitsland afreist, maar weet dat skigebieden in principe gespaard blijven van milieuvignetten of -stickers. Houd er echter rekening mee dat u voor een overnachting of tijdens een omleiding bij wegenwerken of een file toch in een gebied kunt belanden waar die verplichting geldt.