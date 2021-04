De econoom en Nobelprijswinnaar Robert Mundell, die als een van de architecten van de euro gezien wordt, is op 88-jarige leeftijd op paasdag in Italië overleden. Dat heeft de gemeente Monteriggioni, nabij Siena, dinsdag bevestigd.

De in Canada geboren wetenschapper, die in 1999 de Nobelprijs voor Economie won, had in de Toscaanse gemeente een van zijn woningen. Het onderzoekswerk van Mundell geldt als theoretische basis voor de grensoverschrijdende invoering van munteenheden. Velen rekenden hem daarom bij de 'vaders van de euro'.

De econoom bracht een groot deel van zijn academische loopbaan door in de Verenigde Staten. Hij doceerde er aan de Columbia universiteit in New York. Tot op vandaag beïnvloeden zijn analyses van monetair en fiscaal beleid veel economen en politici wereldwijd.

Mundell en zijn gezin woonden al lange tijd in hun 'geliefde Italië', waar ze een historisch pand bezitten in het dorp Santa Colomba, in de gemeente Monteriggioni.

