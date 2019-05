Dankzij de digitalisering krijgt u makkelijker toegang tot uw persoonlijke medische gegevens. Een Vlaams én een federaal platform willen u daarbij helpen.

Burgers willen zorg niet langer louter ondergaan, maar hebben steeds meer de ambitie hun gezondheid mee in handen te nemen. De digitale revolutie maakt het mogelijk een heleboel gegevens beschikbaar te maken in een goed beveiligde omgeving. Hoe meer u op de hoogte bent van uw gezondheidssituatie, hoe groter de actieve rol die u erin kunt spelen. Die kennis zorgt er volgens experts ook voor dat u sneller in dialoog treedt met zorgverleners, bewustere keuzes maakt en voorgeschreven behandelingen langer volhoudt.

...