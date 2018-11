Unizo: 'Onaanvaardbaar dat ABVV mensen bang maakt'

Danny Van Assche, de topman van werkgeversorganisatie Unizo, vindt de communicatie van de socialistische vakbond over de lonen 'onaanvaardbaar'. ABVV waarschuwde woensdag dat er weinig of geen ruimte is voor loonopslag de komende twee jaar. 'Nu al een voorlopig cijfer geven puur om de mensen bang te maken, is onaanvaardbaar', klinkt het.