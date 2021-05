Unizo dringt aan om de basisbankdienst die vorig najaar in het parlement werd goedgekeurd, snel te activeren. Normaal moest de wet op de basisbankdienst op 1 mei in werking treden, maar die timing werd niet gehaald. De ondernemersorganisatie hoopt op een inwerkingtreding tegen de zomer.

De wet voorziet dat ondernemingen die al drie keer geweigerd werden door een kredietinstelling recht hebben op een basisbankdienst, waardoor ze toch nog eenvoudige transacties kunnen uitvoeren en overschrijvingen kunnen doen. Banken moeten ook schriftelijk motiveren wanneer ze een onderneming weigeren.

Verschillende categorieën zoals uitbaters van een krantenwinkel, horeca-ondernemers of diamantairs hebben nu soms moeite om een bankrekening te openen, waardoor ze de facto geen zelfstandige activiteit kunnen uitoefenen. De wet werd in oktober vorig jaar goedgekeurd, maar is nog altijd niet in werking.

Unizo heeft vernomen dat er nog een uitvoerend Koninklijk Besluit in de maak is. Maar ze vreest dat het hierdoor tot september of oktober kan duren vooraleer de wet effectief in werking treedt. "Dat is te laat", vindt Unizo-topman Danny Van Assche. "We hebben begrip voor enige vertraging, maar het moet volgens ons mogelijk zijn om de basisbankendienst ten laatste tegen deze zomer juridisch afdwingbaar te maken. Zodat geen enkele bonafide onderneming meer verstoken blijft van een noodzakelijke bankrekening, enkel en alleen door de sector waarin ze actief is."

