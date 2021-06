Volgens de krant De Tijd leggen de bankenkoepel Febelfin en de federale regering de laatste hand aan een charter voor de invoering van een universele bankdienst voor klanten die hun bankzaken niet online kunnen of willen regelen. 'Wij zijn volop in overleg met de regering, maar het charter is nog niet finaal', reageert een woordvoerster van Febelfin. Ze voegt eraan toe dat Febelfin niet meer zal communiceren tot alle details zijn gefinaliseerd.

1. Wat is het probleem?

De banken rekenen jaar na jaar meer aan voor verrichtingen aan het loket. De prijzen voor dienstverlening waar manuele handelingen, cash geld of documenten op papier bij komen kijken, zijn bij sommige banken onredelijk duur geworden. Lang niet iedereen kan werken met een computer, smartphone of tablet, en zo dreigt de uitsluiting van kwetsbare groepen. Op 1 maart overhandigde de consumentenorganisatie Test-Aankoop een petitie aan staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open Vld) en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS), om die trend aan te klagen en zes eisen naar voren te schuiven, waaronder gratis afhalingen van cash bij de automaten van de eigen bank en vijf gratis afhalingen per maand bij de automaten van concurrerende banken.

2. Wat is de oplossing?

Een nieuwe basisdienst voor niet-digitale klanten, waarin een aantal manuele verrichtingen in de prijs inbegrepen zijn en waar voorwaarden vervallen, zoals een maximum van 6000 euro op de rekening, die voor de gewone basisbankdienst gelden. Volgens De Tijd zouden klanten voor maximaal 60 euro per jaar een zichtrekening met debetkaart moeten kunnen krijgen. Per jaar zouden minstens 60 manuele verrichtingen en 24 geldopnames aan een automaat van de bank inbegrepen zijn.

3. Gaat de universele bankdienst ver genoeg?

Test-Aankoop is tevreden dat er werk wordt gemaakt van een universele bankdienst, maar vindt de dienstverlening zoals die vandaag op tafel ligt niet ver genoeg gaan. "60 euro per jaar voor een niet-digitale zichtrekening, mag dan wel redelijk klinken, momenteel biedt bijna de helft van de banken reeds een product aan dat geschikt is voor dit klantprofiel tegen een prijs van minder dan 60 euro. 24 afhalingen van cash geld per jaar bij de automaten van alleen de eigen bank is ook te beperkt, zeker in het licht van het stelselmatig verdwijnen van bankautomaten - en kantoren", zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

De consumentenorganisatie maakt zich ook zorgen over de praktische uitvoering van het printen van rekeninguittreksels dat in het pakket inbegrepen zou worden. Bankkantoren met printmachines zijn zeldzaam geworden. Bovendien ontbreekt de verzending van uittreksels per post in het pakket. De kosten voor de verzending worden niet beperkt tot de kosten voor de postzegels en dus staat de deur open voor hogere kosten, vindt Test Aankoop.

