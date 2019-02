Unia onderzoekt klacht leeftijdsdiscriminatie bij bpost bank

Wie ouder is dan 40 wordt door bpost bank doorverwezen naar andere spaarformules, maar die zijn minder interessant. 'We kunnen aanvaarden dat er speciale rekeningen zijn voor kinderen of jongeren. Maar ouder zijn dan 40, dat is toch geen geldige reden om dit soort spaarrekening niet te krijgen', stelt de spaarder. Unia laat weten dat het de melding van de spaarder analyseert en dat zal bekeken worden of er effectief sprake is van discriminatie op basis van leeftijd.

'Twee luiken'

Dat banken een onderscheid maken volgens leeftijd is wettelijk mogelijk, zegt Isabelle Marchand van Febelfin, de koepel van de banksector, in De Tijd. 'Een KB over de spaarrekeningen laat toe dat banken leeftijd koppelen aan een spaarformule. Elke bank kan daar haar eigen invulling aan geven, in lijn met haar commercieel beleid', zegt de woordvoerster. Tegenover Belga benadrukt de woordvoerster dat er wel degelijk ook een algemene wetgeving rond discriminatie bestaat. 'Er zijn twee luiken. Enerzijds het KB uit 2013, anderzijds de wetgeving rond discriminatie. Er moet afgetoetst worden of het product dat wordt gelanceerd, conform die wetgeving is. Het is niet aan Febelfin om daarover te oordelen.'

Wouter Baelde van de persdienst van bpost bank sluit zich aan bij de informatie over het KB. 'We hebben dat product gelanceerd om jongeren te helpen sparen voor een woning. Het is volledig conform het KB', zegt hij aan Belga.

Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters (CD&V) stelt in de kranten dat discriminatie bij wet verboden is. 'Ook leeftijdsdiscriminatie. Dat onderschatte maatschappelijk probleem dreigt door de vergrijzing nog toe te nemen. Het mag niet onder de radar blijven en het is belangrijk om contact op te nemen met Unia zodat een oplossing gevonden kan worden.'