De federale regering voerde vorige maand het coronaverlof in: een aantrekkelijkere vorm van ouderschapsverlof, die ouders tijdens en na de lockdown moet toelaten om (tele)werk en kinderopvang beter te combineren. De uitkering lag 25 procent hoger dan bij gewoon ouderschapsverlof, maar Vlaamse ouders houden uiteindelijk minder over.

Dat schrijven de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad.

De federale bonus wordt tenietgedaan omdat de zogenaamde aanmoedigingspremie die je normaal krijgt bij ouderschapsverlof, geschrapt werd door de Vlaamse overheid. Mensen dreigden netto meer over te houden met het coronaverlof dan door te werken, is de redenering.

Ligt de uitkering voor halftijds coronaverlof voor iemand jonger dan 50 op 594,48 euro, dan is dat voor gewoon ouderschapsverlof 597,76 euro. En wie in de social profit werkt - de 'helden van de crisis' - kan in totaal zelfs tot 1000 euro mislopen, berekenden de kranten.

26.288 Vlaamse ouders stapten in het systeem van corona-ouderschapsverlof.

