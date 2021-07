De prijs van ruwe olie gaat dinsdag opnieuw omhoog nadat er binnen de OPEC+, dat is het oliekartel OPEC en een reeks bondgenoten, geen akkoord is bereikt over een hogere olieproductie. Het is meer dan zes jaar geleden dat nog zo veel werd betaald voor een vat Amerikaanse olie.

De olieprijzen stijgen dinsdagochtend naar het hoogste niveau in jaren. Een vat olie (159 liter) van de Noordzeesoort Brent, de referentie voor onze regio, steeg 38 cent tot 77,54 dollar: de hoogste prijs in meer dan twee en een half jaar. Een vat Amerikaanse WTI-olie werd 1,59 dollar duurder tot 76,75 dollar. Intussen is de prijs voor WTI-olie verder gestegen naar 76,91 dollar: de hoogste prijs sinds november 2014.

Aanleiding is geruzie tussen de olielanden. Ze slagen er niet in een akkoord te vinden over geleidelijk aan meer olie produceren, om te voldoen aan de stijgende vraag naar ruwe olie, benzine en diesel, nu de wereldeconomie aan het herstellen is van de coronapandemie.

Er ligt een plan op tafel om de productie tussen augustus en december elke maand met 400.000 vaten per dag te verhogen, zodat tegen eind dit jaar in totaal 2 miljoen vaten per dag op de markt komen. Maar er is onenigheid binnen OPEC+. De Verenigde Arabische Emiraten eisen immers hogere productiequota voor hun land vooraleer akkoord te gaan.

