FONS, de publieke uitbetaler van het Groeipakket (de nieuwe Vlaamse kinderbijslag), heeft donderdag het vernieuwde digitale portaal MijnFONS gelanceerd. Via MijnFONS kunnen ouders en aanstaande ouders ook digitaal hun Groeipakket eenvoudig en veilig op de voet volgen. 'Als uitbetaler van de Vlaamse overheid vinden we het essentieel om FONS vlot toegankelijk te maken', zegt Kristien De Waele van FONS.

Dankzij MijnFONS kunnen gezinnen van op eender welk plek en op elk moment hun Groeipakket bekijken. 'Ze vinden snel en eenvoudig informatie over onder meer hun betalingen, rechten en documenten', legt De Waele uit. FONS blijft ook via de reeds bestaande kanalen bereikbaar: via telefoon, via e-mail, via een persoonlijke afspraak of tijdens de zitdagen in de Huizen van het Kind.

Volgens De Waele zijn de gezinnen die vandaag onze samenleving vormen enorm divers. 'Ze hebben verschillende behoeften. Met de introductie van MijnFONS kunnen meer dan 220.000 Vlaamse gezinnen nu 24/7 bij ons terecht.' De toegang tot MijnFONS kan via verschillende digitale sleutels, zoals bijvoorbeeld de eID, token of mobiel met de itsme-app.

Bovendien kunnen gezinnen die aangesloten zijn bij FONS vanaf nu alle briefwisseling die betrekking heeft op hun Groeipakketdossier ontvangen via hun beveiligde elektronische brievenbus eBox. Zo kunnen gezinnen alle Groeipakketgegevens overzichtelijk bewaren en beheren.

MijnFONS maakt ook de integratie met Mijn Burgerprofiel. In Mijn Burgerprofiel vindt elke burger één persoonlijk overzicht van al zijn overheidszaken zoals de aanvraag van een renovatiepremie, attest gezinssamenstelling, pensioengegevens, overzicht van de loopbaan of een visvergunning.

