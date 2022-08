De taxi-app Uber zal zijn chauffeurs de mogelijkheid geven hun ritten te kiezen op basis van bestemming en prijs, een functie waar chauffeurs al lang om vragen. Een chauffeur zal bij een verzoek van een passagier nu kunnen zien hoeveel hij zal verdienen en wat de bestemming is.

"Het wordt makkelijker voor chauffeurs om te beslissen of een rit de tijd en moeite waard is", klinkt het.

Het nieuwe systeem is dit jaar in verschillende steden getest en zal de komende maanden worden uitgerold in de VS, aldus Uber in een verklaring. Volgens het Amerikaanse bedrijf is de nieuwe functie ook interessant voor de passagiers, want er zouden meer ritten voltooid zijn en de wachttijden zouden minder lang zijn.

In de nasleep van de pandemie heeft Uber het moeilijk om zijn chauffeurs opnieuw aan boord te krijgen. In mei kondigde het bedrijf aan dat het meer zou investeren in zijn chauffeurs.

