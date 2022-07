Toeleveringsproblemen en stijgende prijzen duwen particulieren almaar meer richting de tweedehandsmarkt voor de aankoop van een wagen. Waarop moet u letten bij de aankoop van een tweedehandse auto?

De oorlog in Oekraïne, de algemene inflatie en de sterk gestegen brandstofprijzen hebben het consumentenvertrouwen een deuk gegeven. Daardoor stellen particulieren volgens de mobiliteitsfederatie Traxio de aankoop van een nieuwe wagen steeds vaker uit. Maar ook de onzekerheid over de toekomstige mobiliteit en toeleveringsproblemen spelen een rol. Al die factoren hebben ertoe geleid dat de tweedehandsmarkt erg in trek is, met stijgende prijzen tot gevolg.

Overweegt u tweedehandse wagen te kopen? Trends polste bij autohandelaars, garagisten en andere experten naar de belangrijkste aandachtspunten.1. Documenten. Vraag de verkoper naar de originele aankoopfactuur, het roze of zandkleurige inschrijvingsbewijs van een voertuig, het keuringsattest van de technische controle, het gelijkvormigheidsattest (dat aangeeft dat de wagen aan de nodige technische specificaties voldoet), het tweedehandsrapport na de keuring, het eventuele attest voor de lpg-installatie (als de auto daarmee is uitgerust), de Car-Pass (die zekerheid geeft over de kilometerstand), het onderhoudsboekje en het instructieboekje van de fabrikant.2. Lak. Bekijk het voertuig bij daglicht en in droge staat. Kleurverschillen, oneffenheden en laksporen op de afdichtingsrubbers kunnen wijzen op een herstelde carrosserie ten gevolge van een ongeval.3. Roest. Check eventuele roestvorming rond de deuren en de ramen en in de randen van het schuifdak. Controleer ook de onderkant van het voertuig, en zeker de rem- en brandstofleidingen en de lasnaden van de uitlaat. Een dun roestlaagje is niet meer dan normaal bij een al wat oudere auto. Met een kleine schroevendraaier kunt u nagaan of ernstige problemen gecamoufleerd zijn met een zwarte tectyllaag.4. Naden. De naden bij de koetswerkpanelen, de deuren, het kofferdeksel, de motorkap, de spatborden en de bumpers moeten mooi evenwijdig lopen. Is dat niet het geval, dan werd de wagen wellicht hersteld en is het chassis mogelijk vervormd. Ook het moeilijk openen en sluiten van deuren, de koffer, de motorkap en het schuifdak kunnen daarop wijzen.5. Ruiten. Voor de controle van steenslag, sterretjes of barstjes in de ruiten is daglicht of een goed verlichte ruimte eveneens aangeraden.6. Afdichtingen. Lekkages zijn meestal het gevolg van beschadigde rubbers. Let daarom op poreuze of gescheurde afdichtingen bij deuren en ramen, in de kofferruimte en langs het schuifdak. Bij een cabrio is een grondige inspectie van de kap cruciaal. U kunt de waterdichtheid het beste controleren in een wasstraat.7. Banden. Ga na of de banden overeenkomen met de voorschriften van de constructeur (die informatie vindt u terug in de documenten van de auto). De controle van de profieldiepte is eveneens essentieel. Bij een nieuwe band bedraagt die ongeveer 9 millimeter. Volgens de wettelijke voorschriften mag u daarmee blijven rijden tot de groef 1,6 millimeter diep is (over 75 procent van de bandbreedte). De banden op eenzelfde as moeten hetzelfde profiel en dezelfde profieldiepte hebben. Afgesleten banden kunnen wijzen op een pittige rijstijl van de chauffeur of op een slechte aflijning. Check ook of de reserveband, de krik, de kruissleutel en de waarschuwingsdriehoek nog aanwezig zijn.8. Verlichting. Controleer of alle lampen en knipperlichten werken, en of het glas in orde is. Lampen die langs de binnenkant beslagen zijn, wijzen doorgaans op een lekkage of een slechte dichting.9. Remmen. De remschijven en remblokken moeten vrij zijn van krassen en roest. Ook de remleidingen mogen niet roesten. Vochtige of vettige leidingen en een laag remvloeistofpeil verraden lekkages. Check ook de remmen uitgebreid tijdens een testrit.10. Chassis en schokdempers. Duw de wagen aan de vier hoeken omlaag. De carrosserie moet dan zonder lang na te veren opnieuw tot stilstand komen. Schommelt het voertuig lang heen en weer, dan zijn de schokdempers mogelijk defect. Pak ook de banden vast en trek er met beide handen aan. Wiebelen de wielen, dan is er misschien een probleem met de wiellagers of met de asophanging.11. Stuurinrichting. Controleer de speling van de stuurinrichting door het stuur bij een uitgeschakelde motor heen en weer te bewegen. Kunt u meer dan twee vingers breed draaien zonder dat de wielen verroeren, dan is er sprake van speling.12. Vocht. Een muffe geur binnenin wijst op vocht, vaak als gevolg van lekkages. Voel ook of het onder de voetmatten, in de kofferruimte en (indien mogelijk) achter de zijbekleding droog is.13. Functies. Neem uitgebreid de tijd om de goede werking van alle stuurfuncties, de boordcomputer, de audio-installatie, de camera's, de sensoren, de dashboardlampjes en -knoppen en de bedieningselementen op de middenconsole te controleren. Denk ook aan de elektrisch instelbare zetels, ramen, daken en spiegels, de binnenverlichting, de claxon, de airconditioning en de USB-aansluitingen.14. Slijtage. Ga na of de slijtage aan de deuren, de zetels, de gordels, de pedalen, het stuur, de versnellingspook en de kofferruimte overeenkomt met de kilometerstand. Controleer ook de mechanische onderdelen, zoals de instelling van de zit- en rugleuningen en het oprolsysteem van de gordels.15. Olie. Check onder de motorkap het peil van de motorolie. Metalen deeltjes aan de oliepeilstok zijn meestal het gevolg van problemen aan de nok- en krukas. Check ook onderaan de wagen en rond het motorblok of er olielekken zijn terwijl de motor loopt. Ziet u oliesporen in de koelvloeistof, of zit er water aan de oliepeilstok? Dan is de koppakking defect.16. Motor. Een té propere motor van een tweedehandse wagen is net zo verdacht als oliesporen. Controleer zeker de distributieriem op eventuele scheurtjes, en ga in het onderhoudsboekje na wanneer die werd vervangen. Check ook alle zichtbare slangen en leidingen in de motorruimte op zwakke plekken.17. Toerental. Het stationaire toerental van de motor mag - zeker als de wagen warm is - in principe nooit meer dan 1.000 omwentelingen per minuut bedragen. De motor moet ook gelijkmatig lopen.18. Batterij. U herkent een oude of slechte batterij aan afzettingen op de poolklemmen en scheuren in de behuizing. Een sticker geeft u informatie over de leeftijd. Een batterij heeft een gemiddelde levensduur tussen zes en acht jaar.19. Versnellingsbak. Start de motor en schakel door alle versnellingen om te controleren of dat vlotjes gaat. Voer een koppelingstest uit door te proberen om met aangetrokken handrem in tweede versnelling weg te rijden. Als de motor afslaat, dan is alles in orde. In het andere geval slipt de koppeling mogelijk en moet die binnenkort vervangen worden. 20. Geluid. Luister tijdens de testrit naar vreemde geluiden aan de motor, de ophanging en de uitlaat. Rijd ook zeker een stukje op een hobbelige kasseiweg en zoek enkele verkeersdrempels of een spoorwegovergang op. RVE