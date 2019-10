Nederlanders die geld sparen via de beleggings-app Evi van de bank Van Lanschot Kempen zullen niets meer verdienen aan hun spaargeld. Evi verlaagde de spaarrente naar nul, zo raakte donderdag bekend.

In 2017 ging Triodos Evi vooraf als eerste Nederlandse bank met een nulrente. Evi (en ook Triodos) is ook in België actief, maar hier geldt een wettelijke minimumrente van 0,11 procent (0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie) bij gereglementeerde spaarboekjes.

Zo hebben alle spaarrekingen die de gespecialiseerde website spaargids.be oplijst een rente van minimaal 0,11 procent, op één na. MeDirect, een prijsbreker van Maltese komaf die wel valt onder het Belgische depositogarantiestelsel, heeft één spaarrekening met 0,07 procent in totaal. Maar het gaat om een niet-gereglementeerd boekje.

Bij de Noorderburen zijn overigens zelfs negatieve rentes mogelijk, maar momenteel alleen voor vermogende spaarders. Van Lanschot Kempen heeft bijvoorbeeld een negatieve rente voor klanten die meer dan 2,5 miljoen euro op hun spaarrekening hebben. Ook bij Hof-Hoorneman Bankiers moeten vermogende klanten toeleggen op hun spaargeld.