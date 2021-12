De Turkse lira is dinsdagochtend nog meer in waarde gestegen nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maandagavond een pakket maatregelen had aangekondigd om de koers op te krikken. De lira werd maandagavond al ongeveer een kwart meer waard tegenover de Amerikaanse dollar en de euro, de sterkste stijging sinds 1983, berekende het persagentschap Bloomberg.

De lira zette dinsdagochtend zijn herstel verder. Voor 1 dollar werd dinsdag 11,61 lira betaald, tegenover 18,41 lira op het dieptepunt. Eén euro was dan weer 13,85 lira waard, tegen meer dan 20,7 lira voordien.

De voorbije maanden was de Turkse munt meer dan de helft in waarde gezakt. Vooral in november ging de koers steil naar beneden.

Erdogan kondigde maandag nieuwe maatregelen aan om de waarde van de lira op te krikken. Zo komt er een nieuw programma dat de spaargelden van Turkse burgers zal beschermen tegen de koersschommelingen van de eigen munt. Op die manier wil Erdogan voorkomen dat de Turken hun spaarcenten massaal omzetten in dollars. Maar de president blijft intussen wel vasthouden aan zijn economisch en monetair beleid, dat erg omstreden is, omdat het de hoge inflatie bestrijdt met renteverlagingen.

