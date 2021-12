De Turkse lira heeft opnieuw aan waarde verloren, nu verwacht wordt dat de centrale bank de rente deze week opnieuw zal verlagen. Maandagvoormiddag daalde de munt 4 procent ten opzichte van de dollar en de euro.

Voor een dollar moest voor het eerst meer dan 14 lira betaald worden, een euro kostte voor het eerst meer dan 16 lira. De munt heeft sinds het begin van het jaar ongeveer de helft van haar waarde verloren. De daling werd nog versneld door de pessimistische vooruitzichten van ratingbureau Standard & Poor's, dat vrijdag de outlook voor de kredietscore van Turkije bijstelde tot negatief.

Ondanks de uitzonderlijk hoge inflatie van ruim 21 procent, heeft de centrale bank de rente dit jaar al verschillende keren verlaagd. Sinds september werd de rente al met 400 basispunten verlaagd, hoewel de inflatie sindsdien sterk gestegen is. Verwacht wordt dat de centrale bank de rente donderdag opnieuw sterk gaat verlagen, met nog eens 100 basispunten tot 14 procent.

President Recep Tayyep Erdogan is een grote tegenstander van hoge rentetarieven, die hij ziet als de oorzaak van inflatie. Dat is in tegenspraak met de economische consensus, die renteverhogingen net beschouwt als een middel om de hoge inflatie te bestrijden.

De president heeft in de afgelopen jaren zijn greep op de centrale bank vergroot door verschillende beleidsmakers te ontslaan. Begin deze maand stuurde Erdogan ook de Turkse minister van Financiën Lutfi Elvan de laan uit. Volgens ingewijden was Elvan tegen de renteverlagingen. De nieuwe minister van Financiën Nureddin Nebati deelt de standpunten van Erdogan en verklaarde maandag dat Turkije vastbesloten is om de rente niet te verhogen.

