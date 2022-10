Turkse centrale bank verlaagt rente opnieuw ondanks hoge inflatie

De centrale bank in Turkije heeft de rente opnieuw flink verlaagd, en dat ondanks de nog altijd torenhoge inflatie in het land. Donderdag werd de rente met 1,5 procentpunt naar beneden gezet, tot 10,5 procent. Het is de derde daling op drie maanden tijd. Die was ook groter dan verwacht, economen waren uitgegaan van een renteverlaging met 1 procentpunt tot 11 procent.

hoofdkwartier van de Turkse centrale bank in Ankara