De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping ontmoeten elkaar dit weekend. Een doorbraak in de handelsoorlog lijkt nog niet in zicht.

Er is al wekenlang naar uitgekeken, maar dit weekend volgt er eindelijk de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping op de G-20 top (20 rijkste industrielanden) in het Japanse Osaka. Specialisten geloven niet dat we echt moeten hopen op een doorbraak in de handelsoorlog. Daarvoor is er te veel gebeurd in de voorbije weken en maanden. Het wantrouwen zit diep en het is nu een prestigestrijd geworden om niet als eerste door de knieën te gaan.

...