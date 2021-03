Het moratorium op de inning van fiscale schulden wordt verlengd tot 30 juni.

Het moratorium op de inning van fiscale schulden wordt verlengd tot 30 juni. Dat heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) woensdag in de bevoegde Kamercommissie geantwoord op vragen van Benoît Piedboeuf (MR) en Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen). Eerder gebeurde hetzelfde voor de inning van sociale schulden bij zelfstandigen.

Volgens minister Van Peteghem was er vorig jaar ook een daling van het aantal dagvaardingen in faillissement door de fiscus. Hun aandeel nam af van 24 procent in 2019 naar 8 procent in 2020.

