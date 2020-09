De toeristische reservaties in Spanje buiten de hotelsector zijn in juli met 49,9 procent gekelderd in vergelijking met een jaar eerder. Dat zijn de harde cijfers ondanks het einde van de lockdown en de heropening van de grenzen, blijkt uit berekeningen van het statistiekbureau INE.

Juli was de eerste maand na de lockdown in Spanje. De grenzen van de tweede toeristische bestemming wereldwijd gingen ook opnieuw open. Toerisme is dan ook een belangrijke pijler van de Spaanse economie.

Uit cijfers die vorige week gepubliceerd werden, blijkt dat de hotelsector een terugval met 73,4 procent moest slikken tegenover vorig jaar.

In vergelijking met juni dit jaar was er wel een vervijfvoudiging van het aantal reservaties in de toeristische sector (appartementen, campings, vakantiehuizen ...).

Juli was de eerste maand na de lockdown in Spanje. De grenzen van de tweede toeristische bestemming wereldwijd gingen ook opnieuw open. Toerisme is dan ook een belangrijke pijler van de Spaanse economie. Uit cijfers die vorige week gepubliceerd werden, blijkt dat de hotelsector een terugval met 73,4 procent moest slikken tegenover vorig jaar. In vergelijking met juni dit jaar was er wel een vervijfvoudiging van het aantal reservaties in de toeristische sector (appartementen, campings, vakantiehuizen ...).