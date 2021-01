Het toegenomen telewerk zorgt ervoor dat de prijzen van toetsenborden en computermuizen voortaan worden meegenomen in de indexkorf. Op die manier bepalen ze mee de inflatie en bijgevolg ook de indexering van de lonen en uitkeringen. Dat heeft het statistiekbureau Statbel donderdag bekendgemaakt.

De inflatie of levensduurte wordt berekend op basis van de consumptieprijsindex. Die index wordt dan weer becijferd op basis van de prijzen van een hele reeks producten en diensten: de indexkorf. Die indexkorf wordt jaarlijks geëvalueerd om de samenstelling actueel te houden.

Nieuw in de indexkorf zijn de computermuis en het toetsenbord. Dat is een gevolg van het toegenomen telewerk, waartoe het coronavirus ons verplicht. Ook vitaminen, mineralen en voedingssupplementen behoren voortaan tot die korf, die tot nu toe enkel farmaceutische producten bevatte. Idem voor een consultatie bij de psycholoog. Zo'n consultatie wordt toegevoegd aan de groep van paramedische diensten, die tot nu toe enkel een behandeling bij de kinesist bevatte. Tenslotte wordt ook een dakkoffer toegevoegd aan de korf.

Zijn geschrapt uit de indexkorf wegens veel minder relevant geworden voor consumenten: een GPS en katoenen zakdoeken. Meer en meer wagens hebben een ingebouwde GPS. Katoenen zakdoeken hebben de strijd tegen papieren zakdoeken duidelijk verloren.

Big data

Om te bekijken hoe de levensduurte in ons land evolueert, maakt de overheid steeds minder gebruik van ambtenaren die in de winkels de prijzen komen optekenen. Voor meer en meer producten wordt nu gekeken naar scannerdata en webscraping. Bij scannerdata wordt gekeken naar de prijzen op de kassatickets van enkele grote supermarkten. Bij webscraping wordt gekeken naar de prijzen van producten op webshops. Dat geeft een veel actueler en diverser beeld van consumentenprijzen, dan de klassieke steekproeven. Een derde van de indexkorf is nu al gebaseerd op prijzen verzameld via dergelijke big data.

Het gebruik van scannerdata zorgt er ook voor dat producten automatisch in de indexberekening worden meegenomen, zodra ze significant zijn in de verkoopcijfers. Dat was het voorbije jaar onder meer het geval voor mondmaskers en ontsmettingsgel.

