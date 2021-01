Volgens Keytrade Bank, de oudste internetbank van ons land, is het nog altijd mogelijk geld te verdienen met bankieren, zonder de kosten fors te verhogen. "Het is ongelofelijk wat sommige grootbanken allemaal in hun app steken, maar hebben alle klanten dat nodig?" vraagt CEO Thierry Ternier zich af.

Sommige grootbanken klagen over de minimumrente die ze moeten garanderen op spaarboekjes, in een klimaat van negatieve rentevoeten. Sommige kleine banken klagen over de abonnementstaks op spaarrekeningen, die vooral voor hen zwaar is om te dragen. Om hun krimpende winstmarges te beschermen zien de banken zich gedwongen hun tarieven regelmatig op te trekken. Toch slaagt Keytrade Bank er al jaren in zijn prijzen stabiel te houden.

"Ik beweer niet dat de conjunctuur gemakkelijk is voor de banken", zegt Thierry Ternier, de CEO van Keytrade Bank. "Doordat wij er vanaf het begin voor gekozen hebben 100 procent digitaal te werken, kunnen we kosten besparen. Grootbanken als KBC en Belfius trekken nu ook de digitale kaart, maar zij hebben een overhead die wij niet hebben. Wij hebben niet de logge infrastructuur van een grootbank." Keytrade Bank begon in 1998 als de onlinebroker VMS-Keytrade. In 2002 verwierf de broker het bankstatuut door de overname van RealBank. Ternier vindt dat nog altijd een troef. "Vorig jaar was een goed jaar voor alles wat met beurshandel te maken heeft. Heel wat mensen hebben beleggen ontdekt of herontdekt. In slechte beursjaren konden we overleven dankzij de traditionele bankactiviteiten. Het zijn een beetje communicerende vaten." In de loop der jaren zijn verschillende internetbanken op de Belgische spaarmarkt verschenen, maar ze verdwenen meestal na een tijd weer van het toneel. Speelt de wettelijke minimumrente van 0,11 procent op spaarboekjes hen parten? THIERRY TERNIER. "Een product als het spaarboekje zit op een moeilijk punt. Banken die enkel met sparen bezig zijn, hebben het moeilijk. We hebben twee van die internetspaarbanken overgenomen: MoneYou, een voormalige dochter van ABN AMRO, en PSA Bank. Ook 100 procent van de beurshandel leven, is niet goed. "Wij verdienen geen schatten met bankieren. We voelen de druk van de lage rentevoeten. Banken kunnen hun overschot aan liquiditeit enkel bij de Europese Centrale Bank onderbrengen, als ze 0,5 procent strafrente betalen. Maar we hebben een voldoende gediversifieerd businessmodel en een lichte kostenstructuur, waardoor we in twintig jaar fundamenteel niets aan ons businessmodel hebben moeten veranderen. "We kiezen onze kernactiviteiten zorgvuldig. We proberen ons te positioneren in patrimoniaal beheer. We zijn natuurlijk geen private bank, maar we bieden met Keyplan en KeyPrivate toegankelijke oplossingen voor vermogensbeheer aan. We houden ons enkel met particulieren bezig. Die focus helpt ook om de kostenstructuur onder controle te houden. "We kiezen er ook voor onze kostenbesparing door te geven aan de klanten. De betaling van 5 cent per verrichting op onze zichtrekening is daar een uiting van. Dat is geen actie. We doen dat al lang. In 2020 betaalden we zo 700.000 euro terug aan onze klanten." Vroeger was een kredietkaart bij Keytrade Bank gratis. Nu is ze enkel in het eerste jaar gratis of wanneer de klant minstens twaalf verrichtingen per jaar doet. Dat toont dat u ook moet beknibbelen. TERNIER. "Het afleveren van een kredietkaart is niet gratis. We hebben dan graag dat de klanten de kaart gebruiken. Anders hebben we als bank onnodige kosten. Twaalf verrichtingen is niet overdreven. Wie een abonnement op Spotify met de kaart betaald, komt al aan die twaalf verrichtingen." Is de financiële sector hard veranderd sinds 1998? TERNIER. "Bij de start als onlinebroker waren we vooral bezig met ons publiek op te voeden. We hebben mensen ervan moeten overtuigen dat beleggen via internet veilig was. De eerste vijf jaar waren we daarmee bezig. In het begin waren we de enige op de Belgische markt. Er zijn gigantische stappen genomen. Daarna hebben we daar steeds meer bankactiviteiten aan gebreid. Tot we in 2017 begonnen met het hypotheekleningen. Dat was het laatste ontbrekende puzzelstuk. "Er zijn in het verleden misschien cowboys geweest, maar nu is onze sector zo gereglementeerd dat bankieren via het internet echt wel veilig is. We spenderen zoveel tijd aan beveiligingschecks en audits, dat ik daar mijn hand voor in het vuur durf te steken. Het geld dat via internet verdwijnt, is een fractie van wat de banken vroeger kwijt raakten door overvallen." Hoe kijkt u naar nieuwe spelers, zoals Aion en Cake? TERNIER. "Wat zij doen, is niet vergelijkbaar met wat wij aanbieden. Aion werkt met een abonnement, Cake met cashbacks. Ze tasten de mogelijkheden af. Het is interessant om te volgen. We hebben ook soortgelijke initiatieven in de pijplijn, maar het is afwachten of alle klanten daarop zitten te wachten. We zullen niet achterblijven, maar we luisteren vooral naar wat onze klanten nodig hebben. Wij hebben ook een samenwerking met de vastgoedzoekertjessite Immoweb en de verzekeraar Ethias opgezet. Veel banken bouwen een digitaal ecosysteem uit. Wat KBC allemaal in zijn app steekt, is ongelooflijk. Maar als je dan hoort dat ze de prijzen moeten optrekken, vraag ik me af of alle klanten die nodig hebben." Als internetbank hebt u geen loketbedienden, maar de kosten om te voldoen aan de regelgeving zijn ook voor u gestegen. TERNIER. "Wij zijn 100 procent gereglementeerd als bank. Daar hangt een kostprijs aan vast. Voor onze betaaldiensten moeten we aan een Europese richtlijn voldoen (PSD2, nvdr), voor beleggingen aan een andere (MiFID, nvdr). Voor fintechspelers die zich op één specifieke dienst toeleggen, zijn de regels minder een beperking. De lat ligt heel hoog voor gereglementeerde banken. Een kleine bank als Keytrade wordt op dezelfde manier behandeld als BNP Paribas Fortis, de grootste bank van ons land. De kosten in de sector zijn gestegen."