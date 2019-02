Test-Aankoop wil plafond op transferkosten effecten naar andere bank

Klanten van de online bank MeDirect die naar een andere bank willen overstappen, zullen daarvoor 150 euro per belegging moeten betalen vanaf 7 april. 'Daarmee treedt MeDirect in de voetsporen van BNP Paribas Fortis die reeds in januari de kostprijs optrok tot 150 euro. Ook bij sommige andere banken steeg de kostprijs', stelt de consumentenorganisatie in een persbericht.

Banken perken zo de bewegingsvrijheid van hun klanten fors in, stelt de organisatie nog. 'Want een belegger die een gespreide beleggingsportefeuille wil, bezit gemakkelijk vijf of meer effectenlijnen. Als u dan uw effecten wil verhuizen naar een andere bank, dan dient u 750 euro op te hoesten. U wordt als het ware gegijzeld door uw bank.'

Test-Aankoop is van oordeel dat een eerlijke concurrentie tussen banken op die manier ernstig wordt beknot. Ook zijn de kosten volgens de organisatie buiten proportie en staan ze ver boven de werkelijke kosten die de banken maken. Die zouden gemiddeld tussen 25 en 50 euro liggen. 'De hoge kostprijs is een opgeworpen barrière om klanten vast te houden', aldus nog Test-Aankoop. De organisatie schreef ministers Peeters en De Croo aan om de transferkosten aan banden te leggen. 'Deze kosten mogen niet onredelijk hoger zijn dan de werkelijke kosten voor de bank.'