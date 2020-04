Op drie weken tijd noteerde consumentenorganisatie Test Aankoop al meer dan 200 meldingen over wanpraktijken in verband met de coronacrisis. Bijna een kwart van de meldingen gaat over prijsverhogingen voor desinfecterende gels en maskers.

Meer dan de helft van de ontvangen meldingen heeft betrekking op aankopen in de apotheek, de rest gaat over misbruiken op websites als Bol.com, Facebook of zelfs in supermarkten.

Test Aankoop heeft de prijzen van gels die door consumenten worden gerapporteerd, vergeleken met de (para)-apotheekprijzen die tussen begin en half april online zijn verzameld en heeft vastgesteld dat de maximaal gerapporteerde prijzen tot 2,5 keer hoger liggen dan de huidige gemiddelde marktprijzen. De gemiddelde prijs van FFP2-maskers die momenteel in online apotheken wordt aangegeven, bedraagt 5,69 euro per stuk. 'Sommige consumenten hebben ons echter veel hogere prijzen gemeld, tot 15 euro per stuk', aldus Test Aankoop.

De consumentenorganisatie vraagt de overheid om een prijsplafond in te voeren op alcoholgels, zoals in Frankrijk het geval is. Test Aankoop heeft de Orde van Apothekers een lijst doorgestuurd van apothekers die door consumenten op het meldpunt zijn gemeld.

Maskerprijzen zijn niet gereguleerd, waardoor vrije concurrentie is toegestaan. Het blijft echter verboden voor verkopers van gezondheidsproducten om misbruik te maken van een tekortsituatie. Test Aankoop pleit dan ook in brieven naar de ministers Muylle, De Backer en Wilmès voor het aftoppen van de prijzen op deze broodnodige producten.

