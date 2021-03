27.752. Dat is het aantal handtekeningen dat consumentenorganisatie Test Aankoop de voorbije twee jaar verzamelde om te protesteren tegen de kosten die banken steeds vaker aanrekenen om bijvoorbeeld cash geld af te halen of overschrijvingen af te drukken. De handtekeningen werden maandag overhandigd aan minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker.

Door die kosten worden de consumenten volgens Test Aankoop bijna gedwongen om steeds meer bankzaken digitaal af te handelen. De consumentenorganisatie ziet daarin een vorm van discriminatie. 'Hoewel de digitalisering voor heel wat mensen zeker nuttig kan zijn, is ze dat voor anderen helemaal niet', stelt woordvoerder Simon November in een persbericht. 'Bepaalde groepen in onze samenleving worden door de digidwang voorbijgelopen. Het kan niet dat de banken met hen geen rekening houdt.'

Test Aankoop vraagt onder meer dat de banktarieven bevroren zouden worden en dat geld afhalen aan automaten gratis zou blijven. De organisatie pleit ook voor een uitgebreide basisdienstverlening bij banken.

'Het dossier van de bankkosten staat hoog op mijn prioriteitenlijst', reageert staatssecetaris De Bleeker. Ze geeft onder meer mee dat ze aan een vergelijkingstool voor bank- en verzekeringsproducten werkt, omdat mensen nu nog te vaak een pakket hebben dat niet aan hun noden is aangepast. Daardoor betalen ze meer dan nodig. Met zo'n tool zou veranderen van pakket of van bank makkelijker moeten worden.

'De invoering van een universele bankdienst garandeert dat banken enkele verplichte diensten moeten aanbieden, wanneer ze niet enkel online bestaan', stelt van zijn kant minister Dermagne. 'Kwetsbare consumenten willen we zo beschermen tegen elke vorm van uitsluiting.'

