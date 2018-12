Test Aankoop krijgt steun in strijd tegen 'no show'-clausule Air France en KLM

De no-show-clausule bepaalt dat passagiers die een deel van een combiticket niet hebben gebruikt, extra moeten betalen of een nieuw ticket moeten kopen om de rest van het traject, de terugvlucht, te kunnen afwerken.

Test Aankoop kondigde in de zomer aan dat ze naar de rechter stapt tegen de zustermaatschappijen Air France en KLM. De consumentenorganisatie verwacht een uitspraak in juni 2019. 'Het mag duidelijk zijn: het Europees verzet tegen de 'no show'-clausules groeit en zal niet weggaan tot ze volledig zijn geschrapt', meldt Test Aankoop maandag in een persbericht. De Europese consumentenorganisatie BEUC en verschillende lidorganisaties kondigden maandag eveneens acties ook. Ze nemen juridische stappen of overwegen dit te doen, of schrijven hun autoriteiten hierover aan.

In Nederland dreigt de Consumentenbond bijvoorbeeld met een rechtszaak als KLM niet stopt met het no-showbeleid, meldt de Nederlandse omroep NOS. KLM krijgt tot woensdag om te reageren, zoniet volgt een dagvaarding. 'Onredelijk en onrechtvaardig', herhaalt Test Aankoop de kritiek op de clausule.

'De passagier heeft voor deze tickets betaald en zou ze dan ook zonder probleem moeten kunnen gebruiken. Ook al heeft die zijn heenvlucht gemist, of heeft hij een gemakkelijkere manier gevonden om op zijn bestemming te geraken, er is geen reden waarom de luchtvaartmaatschappij de rest van het ticket zou mogen schrappen', luidt het.