Wie na de problemen met het bagagesysteem van Brussels Airport begin augustus langer dan drie dagen moest wachten op zijn bagage, heeft recht op een schadevergoeding. Dat is althans het standpunt van Test Aankoop. De consumentenorganisatie wil passagiers die denken in aanmerking te komen, bijstaan om een vergoeding te claimen van hun luchtvaartmaatschappij.

Een losgekomen riem beschadigde op 3 augustus het bagagesysteem van de luchthaven van Zaventem. De herstelling nam enkele uren in beslag en zeven- tot achtduizend stuks bagage bleven achter. Het merendeel kon in de eerstvolgende dagen nagestuurd worden. Maar wie nog langer moest wachten, kan volgens Test Aankoop een schadevergoeding claimen.

Volgens de consumentenorganisatie vinden de luchtvaartmaatschappijen dat er geen kan sprake zijn van een schadevergoeding, omdat de storing van het afhandelingssysteem een geval van overmacht zou zijn. Maar Test Aankoop wijst erop dat de wet de luchtvaartmaatschappijen verplicht de nodige maatregelen te nemen om de bagage zo snel mogelijk bij de reizigers te brengen. 'De wet spreekt over 'alle maatregelen die redelijkerwijs gevergd konden worden om schade te vermijden'', klinkt het. Omdat zoekgeraakte bagage doorgaans binnen twee à drie dagen aan de reizigers wordt bezorgd, is Test Aankoop van mening dat wie langer dan drie dagen moest wachten op zijn bagage recht heeft op een schadevergoeding. De consumentenorganisatie wijst erop dat na het incident de bagage niet eens zoek was, maar alleen nog ter plaatse moest worden gebracht.

Test Aankoop schreef na klachten Brussels Airport aan, maar de luchthavenuitbater liet volgens de consumentenorganisatie weten 'geen enkele verantwoordelijkheid te zullen nemen'. Daarop schreef ze de luchtvaartmaatschappijen aan met de vraag een voorstel tot schadevergoeding te doen. Ze is naar eigen zeggen verwonderd 'dat deze nog geen stappen ondernamen tegen de luchthaven'. Ook na vorige bagageperikelen Brussels Airport moest het merendeel van de getroffen passagiers het doen met verontschuldigen of loze beloftes, aldus nog Test Aankoop.

De consumentenorganisatie opende een telefoonlijn (02/8923705) voor wie denkt recht te hebben op een schadevergoeding.