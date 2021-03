De overheid heeft al 3,9 miljard euro via het overbruggingsrecht uitgekeerd aan zelfstandigen die getroffen werden door de coronacrisis. Daarvan werd 1,37 miljard euro betaald via het dubbel overbruggingsrecht, dat werd ingevoerd voor zaken die rechtstreeks door een beslissing van de regeringen de deuren moesten sluiten. Dat meldt minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) donderdag.

Het crisis-overbruggingsrecht is een vorm van vervangingsinkomen dat bij het begin van de coronacrisis werd ingevoerd voor getroffen middenstanders. Voor dat overbruggingsrecht werd al 3,9 miljard euro uitgekeerd voor in totaal bijna 2,3 miljoen dossiers.

Het aantal dossiers neemt de laatste maanden af, al waren er in februari nog steeds ruim 85.000 dossiers. Het toont volgens minister Clarinval aan dat veel zelfstandigen nog steeds gebruik maken van de steunmaatregel. 'Zolang zij moeten gesloten blijven door een beslissing van een overheidsinstantie in de strijd tegen het coronavirus, is het crisis-overbruggingsrecht een absolute noodzaak voor zelfstandigen.'

Sinds oktober bestaat er ook een dubbel overbruggingsrecht. Het maakte deel uit van de steunmaatregelen die de regering invoerde bij de sluiting van de horeca tijdens de tweede golf. Het gold voor zaken die verplicht de deuren moesten sluiten door een overheidsbeslissing. Op vijf maanden tijd bedragen de uitkeringen in dit stelsel 1,38 miljard euro en staat de teller op 490.014 dossiers.

In januari is overigens een nieuw systeem van crisis-overbruggingsrecht in werking getreden. Daarin wordt onder meer een tweede pijler ingevoerd als tijdelijke steunmaatregel voor zelfstandigen die door crisis geconfronteerd worden met een vermindering van hun economische rentabiliteit en dus met een aanzienlijk inkomensverlies. In dat kader hebben de sociale verzekeringsfondsen al 21.143 aanvragen verwerkt voor een bedrag van 29,2 miljoen euro.

