Voor organisaties is de toegang tot talent belangrijker geworden dan de toegang tot kapitaal. Zonder talent verliezen ook kapitaalkrachtige organisaties hun kracht. En dat talent voelt zich opgejaagd wild op die krappe arbeidsmarkt.

Gaan millennials anders met geld om dan babyboomers? We laten hen graag zelf aan het woord. Anneleen Vanlommel inspireert organisaties over customer experience, employee engagement en productiviteit.

Je bent net zeventien en de enige vraag die je nog naar je hoofd geslingerd krijgt, is: 'En wat ga je nu doen?' Om op die vraag te antwoorden, kun je jezelf maar beter goed kennen. En dat is op dat moment nauwelijks het geval. En het vak 'wie ben ik?' en wat wil ik?' wordt aan geen enkele school gegeven. Toegepaste economische wetenschappen wel, dus daar ga je dan voor. Want zoals je ouders het je waarschijnlijk toefluisterden: daar kun je nog alle kanten mee uit. Vier jaar later besef je dat je nog altijd niet veel verder staat met je wie-ben-ik- en wat-wil-ik-skills. Vandaag de dag sta je dan op glad ijs. Want nog voordat je goed en wel doorhebt dat je amusante studententijd achter de rug is, beseffen zowat alle organisaties in een straal van 100 kilometer rondom jou dat wel. Ze verzamelen in één grote beurshal en zodra je daar een voet binnenzet, begint één groot verleidingsspektakel. Honderden bedrijven halen hun mooiste banners, vlotste medewerkers en gepimpte bics naar boven om jou het hof te maken. Samen met de andere afgestudeerden ga je de dansvloer verkennen. Je speelt natuurlijk hard to get. Dat zou zowel professioneel als privé het beste resultaat moeten opleveren. En groot gelijk heb je. Er zitten per slot van rekening al zo'n zeven LinkedIn-aanvragen van recruiters in je inbox. Die eerste strelingen van het ego doen deugd, terwijl de keuzestress toeneemt. De toeters en bellen van enkele standen trekken je aandacht. Samen met de aandacht die je krijgt, vliegt je ego de lucht in. Hoe kun je als talent op deze arbeidsmarkt de juiste keuze maken? Gaat je hart sneller slaan van telecom, de industrie, de zorg of toch de retail? En welk departement matcht het beste met jou? Human resources, marketing, legal, operations? En zodra dat duidelijk is, wat ga je daar dan doen? Ben je eerder een analist, een scrum master of een projectmanager? Zonder dat je het goed en wel beseft, kies je ondertussen ook voor een baas, een team en de bijbehorende dynamiek. Een uitgebreid keuzegamma, terwijl je nog altijd dat vak 'wie ben ik?' en 'wat wil ik?' niet kreeg. Maar de organisaties blijven aan je mouw trekken. Het maakt het er niet gemakkelijker op. Het sollicitatieproces van de ene is al indrukwekkender dan dat van de andere. Het loonstrookje ook. Maar hoe maak je de juiste keuze? Hoe krijg je zicht op de match? Hoe kom je te weten of het bedrijf die moeite ook nog doet nadat je een van de gepimpte bics hebt genomen om je handtekening onderaan dat papier te zetten? Ben je zelf een jong talent, of heb je er een in huis? Enkele tips: - Doe je research. Op Tinder geloof je ook niet per se wat de profielbeschrijving zegt. Je doet een backgroundcheck. Neem contact op met huidige werknemers om te vragen hoe ze hun werken en hun werkgever beleven, wat ze er fantastisch vinden en wat ze graag veranderd zouden zien. Neem ook contact op met een paar ex-werknemers om te vragen hoelang ze voor de organisatie werkten en waarom ze vertrokken zijn. - Laat je niet leiden door de loonbrief. Het is per slot van rekening maar één aspect van een hele waaier criteria die bepalen of het een match tussen jullie wordt of niet. Ga op zoek naar het complete plaatje. Hoe flexibel stelt de werkgever zich op? In wat voor team kom je terecht? Werkt je werkgever samen met organisaties als Hexeko, en krijg je een sportbudget? Kun je in een waardevol ontwikkelingsprogramma stappen? Of ging het laatste budget naar de toeters en bellen van die beursstand? Wordt het zoeken naar de juiste nummerplaat op de parking vol identieke wagens of geef je zelf invulling aan je mobiliteitsbudget? Staat er een Dripl-automaat of wordt het een traditionele frisdankverdeler? Krijg je een mentor of coach toegewezen of is het op uwen allenen? - Zet je niet vast als je nog niet goed weet wat je wilt. Ga op zoek naar organisaties die een traineeship aanbieden waarin ze samen met jou uitzoeken waar je het best tot je recht komt, zodat je kunt kennismaken met verschillende functies, departementen en teams. BNP Paribas Fortis, AB InBev, Euroclear en ArcelorMittal bieden dit onder meer aan. Wil je het uiterste uit je zoektocht halen en je nog niet binden aan één sector? Waag dan je kans bij organisaties zoals Ormit Talent, die hun talenten laten roteren in verschillende organisaties, over sectoren heen. -Laat je niet te snel vangen en in een kooi vastzetten. Wees maar gewoon even dat loslopend, opgejaagd wild. Ook voor de andere kant van de krappe arbeidsmarkt is het niet makkelijk. Ben je op zoek naar een frisse blik voor je organisatie? Dan kan dit voor inspiratie zorgen. - Laat de witte raven niet alleen zien hoeveel moeite je doet om hen aan te trekken. Toon hen hoeveel moeite je erna gaat doen om ze ver te laten vliegen. Volgens een onderzoek van Gallup is nog geen 12 procent van de nieuwe medewerkers tevreden over hun onboarding. Zorg dat je bij die 12 procent zit. - Kom origineel uit de hoek en durf je hand in het vuur te steken. Het accountancykantoor Vandelanotte biedt nieuwe medewerkers een premie van 7.500 euro aan wanneer ze na drie maanden vertrekken. Een beredeneerde gok, volgens CEO Nikolas Vandelanotte. Hij geeft zo het signaal dat hij voor de lange termijn met zijn nieuwe medewerkers in zee wil gaan. En het is een mooie test of de nieuwelingen die match ook voelen, of liever hun biezen (en hun euro's) pakken. - Overrompel de frisse blikken tijdens de onboarding niet met alle - voor jullie - relevante bedrijfsinformatie uit de kennisdatabank. De frisse blik van nieuwkomers is goud waard. Schakel hen in bij het nemen van beslissingen en het uitwerken van een strategie. Zet ze in observatiemodus en vraag hen om na een paar weken met verbeterpunten te komen. Zodat het loslopend wild je inzicht kan geven in wat ze tijdens het rondbrassen allemaal tegenkwamen.