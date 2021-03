Een vijfde (20,4 procent) van de zelfstandigen en meer dan een derde (36,4 procent) van de kmo's in Vlaanderen kampt na één jaar corona met zware financiële problemen. Dat blijkt uit een studie van ondernemersorganisatie Unizo en handelsinformatiekantoor Graydon bij ondernemingen tot 50 werknemers. De kmo's en zelfstandigen die in maart nog gezond waren, hebben nu in totaal 25 miljard extra kapitaal nodig.

De overgrote meerderheid van de kmo's en zelfstandigen die vandaag in financiële moeilijkheden zitten, was een jaar geleden nog gezond. Als we enkel focussen op de ondernemingen die eerder gezond waren, kampen vandaag nog steeds 17,7 en 31,3 procent met financiële problemen.

'De situatie is erg verontrustend, maar ze was nog veel erger geweest zonder de federale en Vlaamse steunmaatregelen, die duidelijk hun nut hebben bewezen en hun doel niet hebben gemist', klinkt het in het persbericht. Zonder die maatregelen verkeerde vandaag 34 procent van de zelfstandigen en 47,7 procent van de kmo's die voor de crisis gezond waren, in geldnood.

Ondanks het positieve effect van de maatregelen is de toekomst van - in absolute cijfers - 144.000 voorheen gezonde Vlaamse zelfstandigen en kmo's (goed voor in totaal 331.500 voltijdse jobs of het equivalent daarvan) heel onzeker, klinkt het.

Heel wat bedrijven hebben al hun reserves opgesoupeerd omdat ze zware omzetverliezen leden terwijl de vaste kosten bleven oplopen, zegt directeur onderzoek en ontwikkeling van Graydon, Eric Van Den Broele. Volgens berekeningen van Graydon bedraagt de totale, acute financieringsbehoefte van alle Vlaamse zelfstandigen en kmo's die in maart 2020 nog gezond waren, 25 miljard euro - 5,9 miljard euro voor zelfstandigen en 19,2 miljard euro voor kmo's.

Volgens gedelegeerd bestuurder van Unizo Danny Van Assche tonen de cijfers het belang van de Vlaamse en federale steunmaatregelen aan, maar ook de beperkingen ervan. De steun "kan nooit voldoende compenseren voor de schade die onze zelfstandigen en kmo's hebben geleden en vaak nog altijd lijden". Daarom blijft Unizo pleiten voor een ambitieuze(re) exitagenda met een zo kort mogelijk tijdsschema, in combinatie met een efficiënte vaccinatiecampagne. Daarnaast moeten heel wat steunmaatrgelen blijven doorlopen en kijkt de organisatie uit naar bijkomende maatregelen.

De overgrote meerderheid van de kmo's en zelfstandigen die vandaag in financiële moeilijkheden zitten, was een jaar geleden nog gezond. Als we enkel focussen op de ondernemingen die eerder gezond waren, kampen vandaag nog steeds 17,7 en 31,3 procent met financiële problemen.'De situatie is erg verontrustend, maar ze was nog veel erger geweest zonder de federale en Vlaamse steunmaatregelen, die duidelijk hun nut hebben bewezen en hun doel niet hebben gemist', klinkt het in het persbericht. Zonder die maatregelen verkeerde vandaag 34 procent van de zelfstandigen en 47,7 procent van de kmo's die voor de crisis gezond waren, in geldnood.Ondanks het positieve effect van de maatregelen is de toekomst van - in absolute cijfers - 144.000 voorheen gezonde Vlaamse zelfstandigen en kmo's (goed voor in totaal 331.500 voltijdse jobs of het equivalent daarvan) heel onzeker, klinkt het.Heel wat bedrijven hebben al hun reserves opgesoupeerd omdat ze zware omzetverliezen leden terwijl de vaste kosten bleven oplopen, zegt directeur onderzoek en ontwikkeling van Graydon, Eric Van Den Broele. Volgens berekeningen van Graydon bedraagt de totale, acute financieringsbehoefte van alle Vlaamse zelfstandigen en kmo's die in maart 2020 nog gezond waren, 25 miljard euro - 5,9 miljard euro voor zelfstandigen en 19,2 miljard euro voor kmo's.Volgens gedelegeerd bestuurder van Unizo Danny Van Assche tonen de cijfers het belang van de Vlaamse en federale steunmaatregelen aan, maar ook de beperkingen ervan. De steun "kan nooit voldoende compenseren voor de schade die onze zelfstandigen en kmo's hebben geleden en vaak nog altijd lijden". Daarom blijft Unizo pleiten voor een ambitieuze(re) exitagenda met een zo kort mogelijk tijdsschema, in combinatie met een efficiënte vaccinatiecampagne. Daarnaast moeten heel wat steunmaatrgelen blijven doorlopen en kijkt de organisatie uit naar bijkomende maatregelen.