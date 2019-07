Studie: betalingsgegevens onthullen onze zwakke plekken

Wie over onze digitale betalingsgegevens beschikt, kan daaruit onze persoonlijkheid en dus ook onze zwakke plekken afleiden. Misbruik door banken is mogelijk, waarschuwen onderzoekers in een studie die verscheen in Psychological Science, een tijdschrift van de Association for Psychological Science.

Door samen te werken met een digitale betalingsapp konden de Britse en Amerikaanse onderzoekers ruim twee miljoen digitale betalingsgegevens van meer dan tweeduizend personen analyseren. Dat gaf hen een goed beeld van waar ze vooral hun geld aan uitgeven. Tegelijk onderwierpen ze de deelnemers aan een kort persoonlijkheidsonderzoek via vragen over materialisme, zelfbeheersing en de zogeheten Big Five-persoonlijkheidskenmerken: extraversie, anderen helpen, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, en openheid voor nieuwe ervaringen en andere invalshoeken. Meer sparen Via een machine-learningtechniek analyseerden ze of bepaalde categorieën van uitgaven voorspellend waren voor specifieke persoonlijkheidskenmerken. Wie meer openstond voor nieuwe ervaringen bleek meer uit te geven aan vluchten. Extraverte deelnemers spendeerden meer aan cafés en restaurants. Wie graag anderen hielp, gaf meer aan goede doelen. Zorgvuldige mensen spaarden makkelijker. En wie hoog scoorde op materialisme, besteedde meer aan juwelen en minder aan goede doelen. Wie meer zelfbeheersing rapporteerde, gaf minder uit aan bankkosten. En wie slecht scoorde op emotionele stabiliteit, besteedde minder aan hypotheken. Achterstandswijken 'Onze bevindingen tonen voor het eerst aan dat het mogelijk is om de persoonlijkheid van mensen te voorspellen op basis van hun uitgaven', concludeert Joe Gladstone van University College London, een van de onderzoekers. 'De enige uitzondering is dat mensen die in achterstandswijken woonden, moeilijker te voorspellen waren', zegt Sandra Matz van Columbia Business School (New York). 'Een mogelijke verklaring is dat achtergestelde gebieden minder mogelijkheden bieden om geld uit te geven op een manier die psychologische voorkeuren weerspiegelt.' Ethische uitdagingen De resultaten van het onderzoek brengen ethische uitdagingen met zich mee. Banken en andere financiële dienstverleners zouden persoonlijkheidsvoorspellingen kunnen gebruiken om personen met bepaalde kenmerken, zoals lage zelfbeheersing, te identificeren en die vervolgens te bewerken via bijvoorbeeld online advertenties en direct mail. 'Aangezien persoonlijkheidsvoorspellingen accurater worden en steeds vaker voorkomen, en gedrag in toenemende mate digitaal wordt geregistreerd, moeten beleidsmakers er dringend voor zorgen dat mensen (en samenlevingen) worden beschermd tegen mogelijk misbruik van dergelijke technologieën', concluderen de onderzoekers.