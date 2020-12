Belfius en KBC zijn wereldtop in mobiel bankieren. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse grootschalige studie van Deloitte.

In het Digital Banking Maturity-rapport gaat Deloitte op zoek naar kampioenen en toonaangevende praktijken in digitaal bankieren. Dat onderzoek liep in 39 landen, 318 banken werden onder de loep genomen. Daarbij werd gekeken naar functionaliteiten, klantenbehoeften en gebruikservaring.

Uit de studie blijkt dat ons land wereldwijd op plaats drie staat wat betreft digitale bankdiensten. België moet enkel Turkije en Spanje laten voorgaan. 'België staat op plaats drie. Op één staat Turkije. Dat land combineert erg traditionele bankkantoren met een enorm innovatieve bankensector', legt Kasper Peters van Deloitte Belgium uit. Het brons van de Belgische banken is opmerkelijk, klinkt het bij Deloitte. 'Twee jaar geleden stonden we niet in de top. Nu laten we bijvoorbeeld Nederland, toch traditioneel een voorloper, ver achter ons. Belgische banken hebben hard op innovatie ingezet'.

Deloitte onderzocht in ons land KBC, ING, Belfius, AXA, Crelan, BNP Paribas Fortis en Argenta. Met name Belfius en KBC scoren hoog. 'In de top vijf procent wereldwijd', aldus Peters. Beide banken doen het vooral goed in mobiel bankieren, dus bankieren met de smartphone. 'Ze hebben niet alleen hun kerntaken geïntegreerd in hun apps, maar bieden ook allerlei diensten aan, denk maar aan een parkeerapp. Wat Bol.com is voor producten, zijn die banken voor diensten.'

Die digitale voorsprong biedt nu ook financiële voorsprong, merkt Deloitte nog op. 'Digitale kampioenen kunnen ook financieel betere cijfers voorleggen'. Deloitte berekende de voorsprong op een 2 procentpunt hoger rendement op eigen vermogen.

Toch is er volgens Deloitte nog verbetering mogelijk. Er kunnen nog meer digitale diensten worden aangeboden. Een versnelling is mogelijk. "Denk maar aan de digitale assistenten, zoals Kate van KBC. Die kunnen bijvoorbeeld helpen om de digitale kloof te verminderen."

