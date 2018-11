Stroomprijs daalt na piek

De onbeschikbaarheid van meerdere kerncentrales en kouder weer zorgden al enkele dagen voor hoge stroomprijzen. Zo piekte de stroomprijs voor levering woensdag op stroombeurs Epex Spot Belgium (Belpex) in doorsnee op 185 euro per megawattuur (met uitschieters tot 500 euro voor 's avonds).

Na een daling voor levering donderdag (tot 132,6 euro per megawattuur) is er nu ook vrijdag een verdere daling, tot 90,3 euro in doorsnee. Voor vrijdagochtend zit de prijs op 106 euro per megawattuur. De piek is er voor 19 uur, met 130,1 euro per megawattuur.

De bestaande krapte op de stroommarkt, weinig wind en de stijgende import van elektriciteit vanuit Frankrijk dreven de stroomprijs de voorbije dagen op, al ging het niet om records. Er zijn heel veel parameters die invloed kunnen hebben op de prijs voor levering de volgende dag, klinkt het bij Elia. Onder meer temperatuurverschillen, importmogelijkheden en beschikbaarheden beïnvloeden de marktprijs.

Voor vrijdag worden alvast zachtere temperaturen verwacht, tot 9 graden in het centrum van het land.