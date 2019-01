Stijging van het aantal geregistreerde testamenten in 2018

'Veel mensen hebben hun testament herbekeken of er een opgesteld door de nieuwe erfenisregels die op 1 september zijn ingegaan', zegt notaris Bart van Opstal over de stijging van het aantal geregistreerde testamenten. Die geven een persoon meer vrijheid om te kiezen naar wie zijn nalatenschap gaat.

Het CRT is een databank met alle testamenten die door een notaris in België werden opgemaakt of die eigenhandig werden opgesteld en vervolgens aan een notaris in bewaring werden gegeven. In totaal bevat het register nu al ruim 3,5 miljoen schikkingen over nalatenschappen. Na het overlijden van een persoon wordt het CRT geraadpleegd om te kijken of een testament werd opgemaakt.

In de databank zijn enkel de identiteit van de persoon die het testament opmaakte, de naam van de notaris die het bewaart, en de datum waarop het testament is opgemaakt of in bewaring is gegeven (voor eigenhandig geschreven testamenten), terug te vinden. Het testament zelf is er niet in opgenomen.