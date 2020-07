Het systeem van de versoepelde tijdelijke werkloosheid is geen langetermijnoplossing om de coronacrisis te boven te komen. Dat heeft Steven Vanackere, directeur van de Nationale Bank en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW), vrijdag benadrukt.

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) heeft een stand van zaken opgemaakt van de arbeidsmarkt in verband met de coronacrisis. Daarin formuleert de raad ook aanbevelingen rond negen thema's voor een duurzaam herstel van de arbeidsmarkt. Een daarvan gaat over het systeem van tijdelijke werkloosheid: de maatregel mag, zoals de term ook aangeeft, maar tijdelijk gebruikt worden.

'Tijdelijke werkloosheid is terecht als wapen ingezet, zodat bedrijven hun werknemers niet zomaar aan de deur moesten zetten', licht Vanackere toe. 'Maar het is geen oplossing op lange termijn. Het mag niet het nieuwe normaal worden. Men moet op tijd terugvallen naar meer structurele maatregelen.'

Versoepeling

Het pleidooi van de HRW komt er maar enkele dagen nadat de federale regering versoepelde voorwaarden voor het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis verlengde tot eind dit jaar. Normaal zou die soepele regeling na augustus weer aflopen, behalve in de horeca en de reis- en evenementensector. Maar minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) verklaarde dinsdag dat ook bedrijven die tussen 1 april en 30 juni voor gemiddeld 20 procent van het normale aantal gewerkte dagen tijdelijke werkloosheid hebben ingeroepen, er tot het einde van het jaar gebruik van kunnen blijven maken.

Sociale zekerheid

Maar het is niet de bedoeling dat bedrijven die blijvend zijn aangetast door de coronacrisis, hun loonlasten afwentelen op de sociale zekerheid, vindt de HRW. 'Als de tijdelijke werkloosheid blijft voortduren, verhindert dat op een bepaald moment mensen om elders waar men er beter voor staat, een andere job te vinden', benadrukt Vanackere ook. 'Als het niet om een tijdelijke situatie gaat, is het heel belangrijk dat die talenten opnieuw geïnjecteerd worden in andere bedrijven.'

Wanneer moet de overheid de versoepelde tijdelijke werkloosheid dan precies laten varen? Die hete aardappel schuift Vanackere door naar de regering. 'De raad neemt wat dat betreft geen specifieke positie in. De politiek moet de afweging maken', klinkt het.

