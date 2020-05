Vlaanderen heeft al voor meer dan 1 miljard euro aan hinder- en compensatiepremies uitbetaald. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement gezegd. Tegen 8 juni zal dat bedrag oplopen tot 1,4 miljard euro. Voor de horecasector zal dat ongeveer 300 miljoen euro zijn.

Sinds 13 maart 2020 krijgen ondernemingen die verplicht hun locatie moe(s)ten sluiten een hinderpremie. Tot 5 april was dat een eenmalige premie van 4.000 euro, vanaf 6 april is dat een dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag. Daarnaast is er ook voor ondernemingen die niet moesten sluiten maar wel een omzetverlies van meer dan 60 procent hebben in de periode van 15 maart tot en met 30 april een compensatiepremie van 3.000 euro.

Volgens minister Crevits is er intussen voor ruim 1 miljard euro aan premies uitbetaald. '102.874 ondernemers hebben de hinderpremie ontvangen, in totaal werd zo al bijna 433 miljoen uitbetaald. Er werd ook al bijna 492 miljoen euro aan dagpremies uitbetaald. Daarnaast kregen 34.445 ondernemers de compensatiepremie, in totaal werd zo al ruim 103 miljoen euro uitbetaald', aldus Crevits.

Volgens de minister kan het premiebedrag voor de horecasector tot 8 juni ook oplopen tot 300 miljoen euro. 'Uiteraard zal als de horeca opnieuw opent, dat in het begin nog niet aan de volledige omzet zijn van voor de crisis. We kennen de bezorgdheden en zijn ook in gesprek met de sector', aldus Crevits.

