Het aantal erfenissen aan goede doelen is met bijna de helft gedaald na de afschaffing van het duolegaat. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) op vraag van Maurits Vande Reyde (Open VLD).

De voorbije jaren steeg het aantal erfenissen aan goede doelen aanzienlijk door de duolegaten. Dat zorgde voor een fiscaal voordeel als een deel van de erfenis naar een goed doel ging. Het systeem werd op 1 juli vorig jaar afgeschaft. Sindsdien kan nog aan 0 procent worden nagelaten aan een goed doel, maar het levert geen fiscaal voordeel meer op.

In de eerste zes maanden na de afschaffing van het fiscale voordeel werden er nog slechts 221 erfenissen aan het goede doel nagelaten, goed voor 79 miljoen euro. Een daling met 46 procent. Op het hoogtepunt, in 2020, werd nog voor een bedrag van 391 miljoen euro nagelaten aan goede doelen.

Einde van de rit

Vande Reyde vindt het een goede zaak dat de duolegaten verdwenen zijn, maar pleit ervoor om de erfbelastingen nog verder te vereenvoudigen en op termijn helemaal af te schaffen. 'Het blijft onbegrijpelijk dat je binnen je familie aan drie procent erft, maar dat de tarieven daarbuiten kunnen oplopen tot maar liefst 65 procent', zegt hij. 'Vele mensen hebben hun hele leven gewerkt en daarop een van de hoogste belastingen ter wereld betaald. Op het einde van de rit nog eens meer dan de helft van je bezit moeten afgeven aan de overheid is echt niet te rechtvaardigen. Dat druist in tegen het principe dat je iets niet twee keer kan belasten.'

