In het eerste halfjaar is het aantal valse eurobiljetten opnieuw gedaald in ons land. Exact 13.013 biljetten werden uit omloop gehaald, blijkt vrijdag uit cijfers van de Nationale Bank. Het briefje van 50 euro is het populairst bij de valsemunters.

Sinds 2016 zit het aantal valse eurobiljetten in dalende lijn. In het eerste semester gaat het in België om een daling met 12,5 procent tegenover de voorgaande zes maanden. Het biljet van 50 euro is het meest vervalst: 7.303 stuks gingen uit omloop, of meer dan de helft van alle valse biljetten (56,1%). Ook populair is het biljet van 20 euro, met een aandeel van 29,4 procent (3.827).

'Het aantal valse biljetten blijft zeer beperkt in vergelijking met aantal echte bankbiljetten in omloop. In het eurogebied zijn naar schatting 24 biljetten per miljoen biljetten in omloop vals', aldus de Nationale Bank. 'De kans dat men met valse biljetten wordt geconfronteerd is dus klein. 'De echtheid van een biljet controleren kan snel en eenvoudig via de 'voelen, kijken, kantelen'-methode.

In totaal werden in het eerste halfjaar wereldwijd 251.000 valse biljetten onderschept, voegt de Europese Centrale Bank toe. Het gaat om een daling met 4,2 procent vergeleken met de tweede helft van 2018. Meer dan 97 procent van die biljetten liep in de eurozone tegen de lamp.