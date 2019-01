Steeds meer Belgen hebben zorgvolmacht: 'Je kunt je maar beter goed voorbereiden'

Sinds de invoering van de zorgvolmacht in 2014 zijn 80.000 mensen geregistreerd bij het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten (CRL). Vorig jaar hebben gemiddeld bijna honderd mensen per dag die stap gezet. In een zorgvolmacht hebben ze vastgelegd wat moet gebeuren als ze hun vermogen niet meer zelf kunnen beheren. Vaak ligt hun gezondheidstoestand aan de basis van die beslissing. De uitvoering van de zorgvolmacht kan ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer ze in coma raken na een ongeval of een zware operatie moeten ondergaan.

