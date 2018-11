Statutairen vallen na dertig dagen dan toch niet terug op ziekteuitkering

Volgens het kabinet-Homans is de hervorming van de ziekteverlofregeling inderdaad uit het ontwerpbesluit gehaald, maar gebeurt dat 'omdat we willen zien hoe de hervormingen federaal evolueren en om daarmee zoveel mogelijk te kunnen afstemmen'. 'De andere elementen, zoals de ontslagregeling voor statutaire ambtenaren en meer mogelijkheden voor contractuele tewerkstelling, blijven erin staan', klinkt het verder in een korte mededeling van het kabinet.

'We zijn heel blij dat de ziekteregeling van de baan is, maar we zijn er nog niet', zegt Ilse Remy van ACV Openbare Diensten. Ook ACOD-secretaris Jan Van Wesemael zegt dat er vooruitgang geboekt is, maar dat er nog een aantal zaken moeilijk te slikken zijn voor de bonden. Het gaat daarbij om de ontslagregeling. 'Twee negatieve evaluaties op een hele carrière zouden genoeg zijn om iemand te ontslaan, dat kunnen wij moeilijk aanvaarden', aldus Van Wesemael.

De bonden gaan hun achterban raadplegen en keren op 26 november terug naar de onderhandelingstafel.