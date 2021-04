De NMBS krijgt bankneutrale geldautomaten. Dat heeft het spoorbedrijf bekendgemaakt. In dubbel zoveel stations zal geld uit de muur kunnen worden gehaald.

De vier grootbanken in ons land werken al een tijdje aan een netwerk van geldautomaten onder een neutrale merknaam. Het bedrijf Batopin bouwt dat netwerk uit. Hoe de automaten gaan heten is nog niet bekend. Een eerste geldautomaat zou deze zomer al worden geïnstalleerd, en tegen eind dit jaar moeten er al een vijftigtal in het straatbeeld verschijnen.

NMBS sloot een contract met Batopin voor een periode van tien jaar. Het aantal stations uitgerust met bankautomaten zal de komende jaren stijgen van 42 naar 79, en het totale aantal automaten zal verdrievoudigen van 58 vandaag naar 169.

De vier grootbanken in ons land werken al een tijdje aan een netwerk van geldautomaten onder een neutrale merknaam. Het bedrijf Batopin bouwt dat netwerk uit. Hoe de automaten gaan heten is nog niet bekend. Een eerste geldautomaat zou deze zomer al worden geïnstalleerd, en tegen eind dit jaar moeten er al een vijftigtal in het straatbeeld verschijnen. NMBS sloot een contract met Batopin voor een periode van tien jaar. Het aantal stations uitgerust met bankautomaten zal de komende jaren stijgen van 42 naar 79, en het totale aantal automaten zal verdrievoudigen van 58 vandaag naar 169.