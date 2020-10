Er is code oranje afgekondigd in de sportwereld. Alle indoorsporten waar het moeilijk is anderhalve meter afstand te houden, zijn tijdelijk verboden. Wie zijn conditie op peil wil houden, moet voorlopig een andere sport kiezen. Van padel tot een loopband in de woonkamer of een personal coach: hoeveel kost dat?

Padel groeit explosief in ons land. Die van oorsprong Mexicaanse racketsport landde een tiental jaren geleden ook in ons land, na een lang traject via Zuid-Amerika en Spanje. Intussen zijn er in Vlaanderen al ruim 120 clubs. Daarnaast leggen ook steeds meer tennisclubs een of meer padelterreinen aan. "Het aantal clubs is in twee jaar verdubbeld. Er hebben zich al ruim 15.000 mensen aangesloten bij de Vlaamse padelfederatie", weet Nick Braet. Hij werd vorig jaar Belgisch padelkampioen. "Daarnaast zijn er duizenden spelers actief die niet aangesloten zijn bij een club, maar die geregeld recreatief een balletje slaan."

...

Padel groeit explosief in ons land. Die van oorsprong Mexicaanse racketsport landde een tiental jaren geleden ook in ons land, na een lang traject via Zuid-Amerika en Spanje. Intussen zijn er in Vlaanderen al ruim 120 clubs. Daarnaast leggen ook steeds meer tennisclubs een of meer padelterreinen aan. "Het aantal clubs is in twee jaar verdubbeld. Er hebben zich al ruim 15.000 mensen aangesloten bij de Vlaamse padelfederatie", weet Nick Braet. Hij werd vorig jaar Belgisch padelkampioen. "Daarnaast zijn er duizenden spelers actief die niet aangesloten zijn bij een club, maar die geregeld recreatief een balletje slaan." Het succes van padel heeft veel redenen. Het terrein meet amper 10 bij 20 meter en de beoefenaars spelen doorgaans twee tegen twee, waardoor de sport voor beginners fysiek veel minder belastend is dan tennis. Daarnaast is padel veel minder technisch dan veel andere sporten en komen ook nieuwelingen al snel aan een leuke balwisseling toe. Doordat de spelers bijna altijd met z'n vieren op het terrein staat, is padel ook uit sociaal oogpunt een leuk tijdverdrijf.Het spel kreeg de afgelopen maanden een stevige boost door corona: de spelers staan in principe ver genoeg uit elkaar om elkaar niet te besmetten en padel kan het hele jaar door buiten worden gespeeld. Padel is in deze tijden dus een aantrekkelijk alternatief voor de klassieke zaalsporten, waar afstand houden een probleem kan zijn. "Ik verwacht dat padel de komende jaren nog stevig aan populariteit zal winnen", zegt Nick Braet. "De sport spreekt alle leeftijdscategorieën aan." Wie voor de eerste keer wil padellen, heeft verschillende opties. Hij kan een club in de buurt contacteren en daar per uur een terrein reserveren. Dat kan doorgaans via de clubapp, maar steeds meer Vlaamse clubs werken ook met Playtomic, een app waarmee spelers in tal van Europese landen een terrein kunnen boeken. "Gemiddeld betaal je voor een terrein 25 tot 30 euro per uur", zegt Braet. "Reken dus op zowat 6 euro per persoon.""Sluit je liever meteen aan bij een club", adviseert Braet. "In sommige clubs mag je voor een jaarlijks lidgeld van zowat 300 euro onbeperkt spelen. Andere clubs werken met een veel lager lidgeld, dat meestal rond 100 euro schommelt, waarna de clubleden per terrein en per uur nog zowat 10 euro betalen. Ook aan de uitrusting zal een beginnende speler niet meteen zijn broek scheuren: een racket voor beginners is al te koop voor zowat 50 euro. Daarnaast volstaan gewone sportkledij en degelijke sportschoenen." Veel minder exotisch en al veel beter ingeburgerd, maar misschien ook een stukje lastiger om vol te houden: het fitnesscentrum. Ons land telde in 2019 ongeveer 900 fitnessclubs, samen goed voor ruim 880.000 leden. "De voorbije jaren is de Belgische fitnessmarkt stevig gegroeid, maar in vergelijking met Nederland heeft fitness in België nog ontzettend veel groeipotentieel", zegt Kevin Ayeni, marketingmanager voor de Benelux bij de marktleider Basic Fit. "In België heeft fitness een penetratiegraad van zowat 8 procent, tegenover 18 à 20 procent in Nederland." Fitness maakt u zo goedkoop en zo duur als u zelf wilt. Bij Basic Fit kost een ' comfortabonnement' net geen 20 euro. Daarmee kunt u vier weken onbeperkt fitnessen in een van de tientallen centra van die keten in ons land. Een ' premiumabonnement' kost net geen 30 euro voor vier weken. Met die formule kunt u uw toegangspasje delen met een huisgenoot en kunt u zelfs iemand meebrengen om samen te sporten.Wilt u liever wat uitleg voordat u zich op een van de toestellen waagt, dan kunt u voor 25 euro een introductiesessie met een personal trainer boeken. Die kan u achteraf nog verder begeleiden. De prijs hangt af van het aantal uren of sessies. Ziet u het niet meteen zitten alleen naar de fitness te trekken, dan kunt u bij Basic Fit voor 5 euro per vier weken ook nog onbeperkt live groepslessen aan uw abonnement toevoegen - van pilates over body pump tot zumba. Velen zullen het beamen: de weg naar de sporthemel ligt geplaveid met goede voornemens, maar hoe houdt u het heilige vuur ook enkele maanden later nog brandend? "Er bestaat geen gouden formule", stelt Kevin Ayeni. "Er spelen nogal wat factoren mee: je persoonlijke doelstellingen, je motivatie, de frequentie waarmee je sport en je huidige fysieke activiteiten. Daarom ontvangen nieuwe leden een vragenlijst, waarin we peilen naar die parameters. Op basis daarvan adviseren we hen." 20 euro per maand oogt aanlokkelijk, maar het is geen goed idee uw keuze voor een fitnessclub enkel van de prijs te laten afhangen, waarschuwt Eric Vandenabeele, de directeur van de sectorvereniging Fitness.be. "Het aanbod is heel breed, van de lowbudgetclubs, waar je enkel gebruikmaakt van de apparatuur, tot clubs waar je behoorlijk intensief wordt begeleid en achteraf ook nog een saunabeurt kunt meepikken. Financieel vertaalt zich dat in maandabonnementen die variëren van 20 tot 75 euro." "Wie begint te fitnessen, kiest ook voor een andere levensstijl, en dat doe je doorgaans niet door enkel een abonnement te kopen. Je moet je thuis voelen in een club, je wilt er ook af en toe wat advies of een nieuw trainingsschema vragen, en eventueel samen trainen. Daarom zou ik iedere startende fitnesser aanraden eerst enkele clubs te bezoeken en bijvoorbeeld ook af te gaan op het eerste gesprek daar. De begeleiding geeft in mijn ogen veel meer de doorslag dan de prijs. De waarde die een club voor je krijgt, zal bepalen of je je daar om de twee weken naartoe sleept of er tweemaal per week fluitend gaat trainen. In dat laatste geval is fitness een heel goedkope sport." Een trend die al enkele jaren stevig doorzet, is die van de personal coach. Sommige coaches zijn verbonden aan een fitnesscentrum, andere helpen mensen thuis te sporten of gaan dagelijks zelfs een toertje lopen met hun klanten. Toch zit er nogal wat kaf tussen het koren, vreest Vandenabeele. "Als nieuwe klant moet je in eerste instantie informeren naar de opleiding die iemand heeft gevolgd. Daarnaast zijn ook het respect voor de veiligheidsregels en het persoonlijke contact belangrijk om al dan niet met een personal coach in zee te gaan."Kiest u voor een coach die u individueel begeleidt, al dan niet thuis, dan moet u daarvoor al snel 60 tot 75 euro per uur uittrekken. "Paradoxaal genoeg heeft vooral de snelle opkomst van de lowbudgetclubs de personal coaching een stevige boost gegeven", weet Vandenabeele. "Steeds meer mensen hebben een goede begeleiding op maat naar waarde leren schatten. Maar let wel: ook in een club kun je doorgaans een beroep doen op zo'n persoonlijke trainer, individueel of in heel kleine groepen. Je kunt er ook één persoonlijke training per maand volgen, waarna je een schema meekrijgt voor de komende weken." En waarom zou u niet gewoon zelf investeren in een goede loopband of een hometrainer? De fitnessclubs schermen met hun vaak ruime aanbod van moderne toestellen, maar voor wie zich beperkt tot één toestel kan zo'n investering misschien een interessant alternatief zijn. De Amerikaanse start-up Peloton ziet bijvoorbeeld brood in die markt en is ervan overtuigd dat thuis sporten op een loopband of een hometrainer de toekomst is. Het bedrijf verkoopt fietsen, loopbanden en abonnementen op onlinebegeleiding. Boven op de prijs van de fiets of de loopband telt u bij Pelotonook nog eens 39 dollar per maand neer voor een abonnement. Daarmee krijgt u toegang tot de groepstrainingen die live gestreamd worden naar de tablet op de fiets of de loopband. Peloton is voorlopig enkel beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, maar deze winter wil het bedrijf zich ook op de Duitse markt wagen. Eric Vandenabeele nuanceert. "Als je gewicht wilt verliezen, zijn naast de klassieke cardiotraining een aantal spierversterkende oefeningen bijna een must. Met krachttraining prikkel je je spieren, waardoor je je gewicht gemakkelijker onder controle kunt houden. Heel wat mensen schaffen zich thuis ook een fiets of een loopband aan, waarna die enkele maanden later op zolder stof staat te vergaren. Tegelijk hebben we in het begin van de lockdown geleerd dat thuis fitnessen op basis van een goed uitgekiend schema of onder begeleiding van een fitnessclub een meerwaarde kan bieden. Heel wat clubs hebben op basis daarvan een soort gemengd aanbod opgezet, waarbij mensen ook lid worden van een veel ruimere onlinecommunity. Die kan je breder begeleiden in de zoektocht naar een gezondere levensstijl. Op termijn is dat model voor mij de toekomst."