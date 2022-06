Dertien procent van de bevolking in Vlaanderen leefde vorig jaar in een huishouden dat zich geen week vakantie buitenshuis per jaar kan veroorloven om financiële redenen. Dat komt overeen met ongeveer 870.000 personen, zo zegt Statistiek Vlaanderen dinsdag.

De zogenoemde vakantiearmoede was vorig jaar het hoogst bij werklozen (35 procent), huurders (34 procent) en personen in eenoudergezinnen (31 procent). Ook bij laaggeschoolden (27 procent), alleenstaanden (25 procent) en niet-actieven uitgezonderd gepensioneerden (24 procent) lag het aandeel met vakantiearmoede duidelijk hoger dan gemiddeld.

De vakantiearmoede in Vlaanderen is de voorbije jaren wel aan het dalen. En ook in vergelijking met andere regio's doet Vlaanderen het relatief goed. In 2020 (toen de vakantiearmoede in Vlaanderen 15 procent bedroeg) lag het aandeel ongeveer dubbel zo hoog in het Waals gewest (32 procent) en het Brussels hoofdstedelijk gewest (28 procent). Het EU-gemiddelde bedroeg toen 29 procent.

De zogenoemde vakantiearmoede was vorig jaar het hoogst bij werklozen (35 procent), huurders (34 procent) en personen in eenoudergezinnen (31 procent). Ook bij laaggeschoolden (27 procent), alleenstaanden (25 procent) en niet-actieven uitgezonderd gepensioneerden (24 procent) lag het aandeel met vakantiearmoede duidelijk hoger dan gemiddeld.De vakantiearmoede in Vlaanderen is de voorbije jaren wel aan het dalen. En ook in vergelijking met andere regio's doet Vlaanderen het relatief goed. In 2020 (toen de vakantiearmoede in Vlaanderen 15 procent bedroeg) lag het aandeel ongeveer dubbel zo hoog in het Waals gewest (32 procent) en het Brussels hoofdstedelijk gewest (28 procent). Het EU-gemiddelde bedroeg toen 29 procent.