Op een spaarrekening krijgen spaarders nog nul vergoeding. Ze moeten soms zelfs betalen aan de bank om hun geld veilig te houden. Wat moeten de mensen dan wel met hun geld doen? Ze moeten erover praten met hun bankier.

De Belgische schatkist heeft met de verkoop van staatsbons bijna 40 miljoen euro opgehaald bij mensen zoals u en ik. "Dat is toch waanzin?" zei een collega na afloop van de inschrijvingsperiode en hij vroeg mijn bevestiging. Met een rendement van niet eens een half procent per jaar zal u de koopkracht van uw spaargeld de komende vijf jaar hoogstwaarschijnlijk niet kunnen beschermen. Dat is waar.

Het is tien jaar geleden dat de staatsbon nog zoveel succes kende, maar toen beloofde de Belgische overheid wel een rente van 2,2 procent per jaar, waarmee uw koopkracht - achteraf bekeken - min of meer beschermd was in de periode van 2012 tot 2017. Vandaag zitten we met een oorlog in onze achtertuin, een torenhoge inflatie en bedrijven die zienderogen krimpen op de beurs, omdat lenen voor het eerst in bijna veertig jaar een stuk duurder is geworden.

Wat moet u doen met uw geld? Praat erover met uw bankier.

Vorige week liep een persbericht op de redactie binnen om te melden dat de Brugse brouwerij De Halve Maan via crowdfunding 2 miljoen euro had opgehaald in 24 uur tijd, om zonnepanelen en een waterzuiveringsinstallatie te financieren. "Het is een illustratie van de tijd waarin we leven", zei diezelfde collega. "Mensen weten niet wat ze met hun geld aan moeten."

Op een spaarrekening krijgen spaarders nog nul vergoeding. Ze moeten soms zelfs betalen aan de bank om hun geld veilig te houden. Wat moeten de mensen dan wel met hun geld doen? Ze moeten erover praten met hun bankier. Er zit niks anders op. Daarom geven we de komende dagen allerlei tips om te onderhandelen over de kosten en de taal van de bankiers te leren spreken.

