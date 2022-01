Er zijn vorig jaar 342 dossiers ingediend voor de regularisatie van zwart geld. Daarbij werd er 451,4 miljoen euro aangegeven, het hoogste bedrag in vier jaar. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën.

De cijfers hebben betrekking op de regularisatie van ontdoken federale belastingen. Regionale regularisatie is sinds eind 2020 niet meer mogelijk. '2021 was een uitstekend jaar inzake fiscale regularisatie', zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën. Het aangegeven bedrag van 451 miljoen euro in 2021 is wel vertekend door één groot dossier. Maar zelfs zonder dat dossier zou het aangegeven bedrag hoger liggen dan in de drie voorgaande jaren, voor wat betreft het federale luik, zegt Adyns.

In 2020 waren er federaal 341 dossiers ingediend, goed voor meer dan 243 miljoen euro aangegeven zwart geld. Adyns wijst er nog op dat 2021 ook een topjaar was inzake uitgestuurde heffingen - voor meer dan 216 miljoen euro - en verwerkte aangiftes. 'De uitbreiding van het CAP (een centrale databank met informatie over bankrekeningen, red.) met voortaan de saldi, de internationale gegevensuitwisseling met een aantal bijkomende landen en het onderzoek van de financiële instellingen op vraag van de Nationale Bank naar oude gedeeltelijke regularisaties zorgen voor een blijvende instroom van regularisatiedossiers', besluit de woordvoerder van de FOD Financiën.

